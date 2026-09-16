مردم استان همدان در یکصد و نود و نهمین تجمع شبانه در خیابان ها بر استمرار حضور و ایستادگی در برابر دشمن تأکید کردند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، در این تجمع مردمی، حاضران با اشاره به نقش اثرگذار حضور در خیابان‌ها و میادین، این اقدام را عاملی در ایجاد ناامیدی در جبهه دشمن و به‌هم‌زدن توهمات آنها دانستند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع شبانه، وحدت و همبستگی ملی را کلید موفقیت در برابر تهدیدات دانستند و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از نیرو‌های مسلح در صیانت از امنیت کشور در شرایط حساس فعلی تأکید کردند.

در این شب‌ها، میدان تنها محل تجمع نیست، روایتی است از مردمی که می‌گویند امنیت و تمامیت ارضی کشور، موضوعی همگانی است و در شرایط حساس، وحدت و حضور مردم می‌تواند پشتوانه‌ای برای کشور و نیرو‌های مسلح باشد.

اما در کنار تجمع، برنامه‌هایی هم برای افزایش آمادگی و مهارت‌های عمومی هم برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در برنامه «میدان یار» در قالب تیم‌های مختلف، مهارت‌های خود را در بخش‌هایی مانند اسلحه‌شناسی، آمادگی جسمانی و امداد و نجات به محک می‌گذارند؛ رقابت‌هایی که هدف آن، تمرین مهارت، آمادگی و کار گروهی عنوان شده است.