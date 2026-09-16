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گروه جهادی آیین مهربانی طرح شهید رئیسی را در بخش بندزرک شهرستان میناب اجرا کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی هرمزگان گفت: در این طرح، گروه جهادی آیین مهربانی شامل، ۷۰ تن دندانپزشک، پرستار، چشم پزشک، متخصص داخلی، اطفال و روانشناس در روستای طیبی شاهی به اهالی این روستا و روستاهای همجوار خدمات پزشکی رایگان ارائه کردند.
حمید باسره افزود: علاوه بر مددجویان کمیته امداد، افراد دهکهای یک تا ۵ هم از خدمات این گروه جهادی بهرهمند میشوند.
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وی گفت: تاکنون به بیش از دو هزار تن خدمات پزشکی ارائه شده است و پیش بینی میشود تا پایان فعالیت این گروه به پنج هزار و ۵۰۰ تن دیگر خدمات ارائه شود.
فعالیت گروه جهادی آیین مهربانی در بخش بندزرک شهرستان میناب تا فردا ادامه دارد.