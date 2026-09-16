به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شعبه جمعیت هلال احمر داراب گفت: دوره تخصصی پایه جست‌و‌جو و نجات در کوهستان با حضور ۲۰ نفر از امدادگران و نجاتگران در این شهرستان برگزار شد.

محمود حیدری افزود: در این دوره، فراگیران با مباحثی از جمله آشنایی با عملیات جست‌و‌جو و نجات در محیط‌های گوناگون، آشنایی با تجهیزات جست‌و‌جو و نجات، حمل مصدوم، اطفای حریق، ایمنی و امنیت صحنه عملیات، اصول و مبانی کار با طناب، مبانی کار گروهی، سامانه فرماندهی عملیات و آشنایی مقدماتی با بالگرد آشنا شدند.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.