برنامه‌های خط اول» با واکاوی ابعاد اجتماعی و سیاسی ۲۰۰ روز تجمع مردمی، «بازتاب» با بررسی ابعاد ۲۰۰ شب ایستادگی مردم ایران در میدان‌ها و خیابان‌ها، «کریم‌ری» با بررسی جایگاه علمی و تاریخی حضرت عبدالعظیم (ع) و «بنیان فردا» با بررسی چالش‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان کلاس اول از رادیو فرهنگ پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژه‌برنامه زنده «خط اول» از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ، هم‌زمان با دویست‌مین روز تجمعات مردمی، با استقرار در میدان ولی‌عصر (عج)، به بررسی ابعاد راهبردی، اجتماعی و فرهنگی این حضور پرشور و تأثیرگذار می‌پردازد.

برنامه زنده «خط اول»، این هفته با استقرار در میدان ولی‌عصر (عج)، حال و هوای تجمعات مردمی را به صورت میدانی منعکس می‌کند. این برنامه به تهیه‌کنندگی «فاطمه محمدیان‌فر» و سردبیری «جعفر شعاعی»، در دو شب پیاپی به بررسی موضوعات تحلیلی پیرامون این حضور می‌پردازد.

در برنامه پنجشنبه ۲۶ شهریور که مصادف با یکصد و نود و نهمین حضور مردم در خیابان است، استاد سجاد رستمعلی، مدیر اندیشکده علوم و فناوری‌های نرم انقلاب اسلامی، مهمان این برنامه خواهد بود. وی در گفت‌وگویی تحلیلی، به بررسی «آینده‌پژوهی تجمعات در ایران» و مبحث «جریان‌شناسی یهود» خواهد پرداخت.

در این برنامه همچنین یک مسابقه پیامکی با طرح این پرسش برگزار می‌شود که در این روز‌های جنگ، کشور عزیزمان ایران بیش از همیشه به چه چیزی احتیاج دارد؟ و مخاطبان می‌توانند پاسخ‌های خود را به سامانه پیامکی ۳۰۰۰۰۵۵۸ ارسال کنند.

در برنامه جمعه ۲۷ شهریور که با دویست‌مین روز تجمعات هم‌زمان همجنین برگزاری رزمایش بزرگ ۳۱۳ هزار نفری «جان‌فدایان ایران» است، دکتر انسیه خزعلی، استاد دانشگاه و فعال اجتماعی، میهمان برنامه خواهد بود. محور‌های اصلی این گفت‌و‌گو شامل «زنان و تاب‌آوری خانواده‌ها»، «مقاومت و نقش زنان در عرصه‌های گوناگون»، «جنگ ترکیبی و جایگاه خانواده‌ها در پیروزی» و «نقش خانواده شهدا و مجروحان در تاب‌آوری اجتماعی» است، سوال تعاملی برنامه هم به جمله‌ای برای ایران اختصاص دارد

برنامه «خط اول» با اجرای «راضیه گردکاهد» و گزارشگری «محمد مسعود مصدرالامور»، پنجشنبه و جمعه از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰ پخش می‌شود.

برنامه «بازتاب» با حضور کارشناس مسائل بین‌الملل، به بررسی ابعاد ۲۰۰ شب ایستادگی مردم ایران و حضور آنان در میدان‌ها و خیابان‌ها و همچنین تحلیل تحولات مهم بین‌المللی و منطقه‌ای می‌پردازد.

این برنامه از ساعت ۱۹:۳۰ با هدف بررسی و تحلیل جریان‌های مهم سیاسی و اجتماعی، میزبان محمدپارسا نجفی، کارشناس مسائل بین‌الملل، خواهد بود.

در این برنامه، موضوع «دویست شب ایستادگی مردم ایران در میدان‌ها و خیابان‌ها» بازخوانی می‌شود و ابعاد اجتماعی و سیاسی این رویداد مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ادامه، برنامه با نگاهی به تحولات دیپلماسی بین‌المللی، به بررسی هجدهمین اجلاس سران بریکس در دهلی‌نو و ابعاد اقتصادی و سیاسی این نشست می‌پردازد.

همچنین بخش دیگری از «بازتاب» به بررسی آخرین تحولات منطقه و تحرکات نیرو‌های مسلح یمن و تأثیر این تحولات بر معادلات امنیتی و نظامی غرب آسیا اختصاص دارد.

برنامه «بازتاب» به تهیه‌کنندگی ریحانه بیرامی و با اجرای احسان همتی، چهارشنبه‌ها ساعت ۱۹:۳۰ پخش می شو د.

رادیو فرهنگ هم‌زمان با سالروز میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، با پخش ویژه‌برنامه «کریم‌ری» از حرم مطهر ایشان در شهر ری، به بررسی جایگاه علمی و تاریخی حضرت عبدالعظیم (ع) و نقش تأثیرگذار ایشان در ادبیات آیینی و فرهنگ مذهبی ایران می‌پردازد.

این ویژه‌برنامه به مناسبت میلاد حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، با تمرکز بر میراث معنوی و فرهنگی ری، زنده از حرم مطهر حضرت عبدالعظیم (ع) پخش می شود و میزبان شخصیت‌های علمی و مذهبی خواهد بود. در این ویژه‌برنامه، حجت‌الاسلام عرفانی، معاون علمی و فرهنگی حرم حضرت عبدالعظیم (ع)، درباره جایگاه علمی حضرت عبدالعظیم (ع) و اهمیت این مرقد شریف گفت‌و‌گو می‌کند. همچنین محمدمهدی مومنی‌ها، دبیرکل بنیاد ادیان و تکریم مذاهب، از دیگر مهمانان برنامه است.

یکی از محور‌های اصلی «کریم‌ری»، بررسی تأثیر حضور و جایگاه حضرت عبدالعظیم (ع) بر ادبیات آیینی است که در گفت‌و‌گو با زهرا سادات قاسمی دنبال می‌شود. همچنین استاد غلام‌رضازاده، مداح و خطیب حرم، درباره تأثیر دعاخوانی و نقش معنوی حضرت عبدالعظیم (ع) در زندگی روزمره و باور‌های مذهبی مخاطبان سخن خواهد گفت.

«کریم‌ری» با بهره‌گیری از بخش‌های متنوع هنری و تاریخی، روایتی شنیداری از شهر ری و میراث معنوی حضرت عبدالعظیم (ع) ارائه می‌کند. پخش بخش‌هایی از فیلم «مسافر ری»، شنیدن صدای ماندگار استاد مجتهدی تهرانی و بازخوانی کلام رهبر انقلاب در تجلیل از حضرت عبدالعظیم (ع) از بخش‌های این ویژه‌برنامه است.

در بخش ادبی نیز شعر‌های برجسته شاعرانی که در حضور رهبر انقلاب برای حضرت عبدالعظیم (ع) سروده‌اند، همراه با شعرخوانی استاد صابر خراسانی و مداحی علی انسانی تقدیم شنوندگان خواهد شد.

ویژه‌برنامه «کریم‌ری» به تهیه‌کنندگی مریم مردانی، با اجرای رضا خضرایی و هماهنگی سهیلا رضایی، امروز از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۲:۳۰ ظهر پخش می شود.

برنامه «بنیان فردا» با تمرکز بر موضوع «اولین تجربه اجتماعی کودک»، به بررسی چالش‌های روان‌شناختی دانش‌آموزان کلاس اول و نقش والدین و معلمان در عبور کودک از دوران انتقال به مدرسه می‌پردازد.

این برنامه با هدف حمایت از خانواده‌ها در دوران حساس ورود کودک به نظام آموزشی و با موضوع «اولین تجربه اجتماعی کودک» پخش می شود.

در این برنامه، دکتر شراره مهدی‌زاده مومن به بررسی پدیده «اضطراب جدایی» در کودکان می‌پردازد و درباره دلایل ترس و اضطراب برخی کودکان در مواجهه با محیط مدرسه گفت‌و‌گو می‌کند. همچنین محمدعلی شاطری، کارشناس حوزه تربیت، نقش خانواده را در تسهیل روز‌های نخست مدرسه و مدیریت هیجانات کودک بررسی خواهد کرد.

در بخش دیگری از برنامه، دکتر حسن نوروززاده، روان‌کاو و روان‌شناس بالینی، به بررسی نقش مربیان و معلمان در آموزش مسئولیت‌پذیری به دانش‌آموزان کلاس اول می‌پردازد و بر اهمیت ایجاد توازن میان حمایت والدین و تقویت استقلال کودک در محیط مدرسه تأکید می‌کند.

برنامه «بنیان فردا» به تهیه‌کنندگی محمدرضا حاج‌حیدری، با اجرای حامد عباسی و هماهنگی بهاره آزادی، شامل بسته‌های صوتی آموزشی و گزارش‌های میدانی حمیرا فراتی نیز خواهد بود.

علاقه‌مندان می‌توانند این برنامه را امروز از ساعت ۹ صبح دنبال کنند.