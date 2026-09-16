بر اثر تصادف ۲ سواری پژو در جاده فسارود داراب، یک نفر جان باخت و ۲ نفر مصدوم شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مسئول اورژانس شهرستان داراب گفت: در گزارشی از برخورد سواری پژو ۴۰۵ و پژو پارس در بلوار اصلی فسارود این شهرستان به مرکز اورژانس ۱۱۵، کارشناسان اورژانس با ۲ دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

هادی کشاورز افزود: کارشناسان اورژانس سه مصدوم حادثه را به بیمارستان امام حسن مجتبی داراب منتقل کردند که یک نفر از آنان بر اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

شهرستان داراب در جنوب شرق فارس و در فاصله ۲۴۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.