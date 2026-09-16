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مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، بر حمایت از درمانهای تخصصی و نوین و توسعه پوشش بیمهای داروهای مورد نیاز بیماران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمدمهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با حضور در بیمارستان پوست رازی، ضمن بازدید از بخشهای مختلف این مرکز درمانی، مسائل مرتبط با درمان و حمایت بیمهای از بیماران را بررسی کرد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران، با حضور در بخش بستری پوست مردان و بخش بیولوژیک، بر بالین تعدادی از بیماران حضور یافت و ضمن گفتوگو با آنان، از روند درمان و نیازهای بیماران مطلع شد.
ناصحی در بخش بیولوژیک با کامران بلیغی، رئیس بخش و جمعی از استادان گفتوگو کرد.
بلیغی با اشاره به اهمیت درمانهای نوین و داروهای بیولوژیک در درمان بیماریهای پوستی، بر ضرورت دسترسی بیماران به داروهای پیشرفته و نقش مهم بیمه سلامت در پوشش داروهای خاص و پرهزینه تأکید کرد و در این زمینه با دکتر ناصحی به تبادل نظر پرداخت.
در ادامه، نشست مشترکی با حضور سید ناصر عمادی، رئیس بیمارستان پوست رازی، زهره قوامیآزاد، مدیر بیمارستان و جمعی از مسئولان و اعضای هیئت علمی در دفتر ریاست برگزار شد.
عمادی، از تلاشهای ارزشمند، تعهد حرفهای و رویکرد مسئولانه مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در مسیر خدمت به مردم و توسعه خدمات بیمهای کشور قدردانی کرد و با اشاره به آثار و نتایج اقدامات بیمه سلامت در گسترش و تسهیل دسترسی مردم به خدمات بیمهای و درمانی، این رویکرد را شایسته تقدیر برشمرد.
رئیس بیمارستان پوست رازی در ادامه با اشاره به جایگاه این مرکز به عنوان یکی از مراکز مرجع علمی، آموزشی و درمانی کشور در حوزه بیماریهای پوست، از حمایتها و اقدامات سازمان بیمه سلامت در مسیر تسهیل دسترسی بیماران به خدمات درمانی قدردانی کرد و بر ضرورت تداوم حمایت از بیماران، بهویژه افراد نیازمند درمانهای تخصصی، نوین و پرهزینه، تأکید کرد.
ناصحی نیز در این نشست با تمجید از شخصیت، روحیه خدمتگزاری و اقدامات علمی، درمانی و اجتماعی دکتر عمادی، فعالیتهای وی در مناطق کمتر برخوردار و نقاط دوردست میهن و خارج از کشور را جلوهای از تعهد حرفهای و نگاه انسانی به سلامت دانست و از تلاشهای وی برای خدمت به بیماران قدردانی کرد.
مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران همچنین بیمارستان پوست رازی را یکی از مراکز مهم و اثرگذار تخصصی پوست کشور برشمرد و با تأکید بر ضرورت توجه به مردم و کاهش دغدغههای بیماران، حمایت از درمانهای تخصصی و نوین و توسعه پوشش بیمهای داروهای مورد نیاز بیماران را مورد تأکید قرار داد.
در ادامه، زهره قوامیآزاد، مدیر بیمارستان، گزارشی از تاریخچه، جایگاه علمی و درمانی، ظرفیت بستری، بخشهای تخصصی، درمانگاهها، کلینیکها، اتاقهای عمل، میزان مراجعات و خدمات ارائهشده در بیمارستان ارائه کرد و ظرفیتهای این مرکز را تشریح کرد.
همچنین ایفا اعتصامی، رئیس بخش بیماران بینالملل، با اشاره به تنوع و پیچیدگی برخی بیماریهای پوستی، بر ضرورت حمایت بیمهای از بیماران و پوشش داروهای خاص و درمانهای نوین تأکید کرد.
مریم دانشپژوه، رئیس بخش بستری پوست زنان نیز با ارزشمند دانستن نقش بیمه سلامت در حمایت از بیماران، بر تداوم حمایتها و توجه ویژه به پوشش داروهای پیشرفته و جدید و کاهش هزینههای درمان بیماران تأکید کرد.
در پایان این نشست، بر تقویت همکاری میان بیمارستان پوست رازی و سازمان بیمه سلامت ایران، حمایت مؤثرتر از بیماران و توسعه پوشش بیمهای داروهای خاص و درمانهای نوین تأکید شد.