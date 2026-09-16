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یک دستگاه کامیون حامل ۳۰ هزار لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع در یکی از محورهای مواصلاتی شهرستان اردستان توقیف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی اردستان گفت: با هدف مقابله با قاچاق و توزیع غیرقانونی و خارج از شبکه سوخت، مأموران انتظامی شهرستان اردستان با اقدامات اطلاعاتی از انتقال محموله سوخت غیرمجاز در یکی از محورهای مواصلاتی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
سرهنگ حجت الله بهامین افزود: در این راستا گروههای عملیاتی پلیس آگاهی با همکاری گشت کلانتری ۱۱ شهرستان اردستان، با استقرار هدفمند در محور مورد نظر، یک دستگاه کامیون حامل سوخت را شناسایی و برای متوقف کردن آن اقدام کردند.
وی با اشاره به اینکه در این عملیات ۲ متهم شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شدند بر عزم جدی پلیس در مبارزه با قاچاق کالا و سوخت تأکید کرد و از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در این زمینه را از طریق تماس با مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.