در برخورد یک خودرو با اتوبوس در شهر کالیفرنیای آمریکا ۲ نفر کشته و ۶ نفر دیگر زخمی و مسافران در خودرو گرفتار شدند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وبگاه خبری لس آنجلس تایمز، روز سه‌شنبه در پی برخورد یک دستگاه خودروی شاسی‌بلند با کناره یک اتوبوس مترو در منطقه چتسورث لس‌آنجلس دو نفر کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند. این خودرو که در بدنه اتوبوس فرو رفته بود، مسافران اتوبوس را در داخل گیر انداخته و نیرو‌های امدادی مجبور به خارج کردن آنها شدند.

این حادثه حدود ساعت ۵ بعدازظهر در تقاطع خیابان نوردوف و بلوار دسوتو رخ داد. به گفته شرکت متروی لس‌آنجلس، اتوبوس مذکور در خط ۱۶۶ در حال حرکت بود.

جنیفر میدلتون، سخنگوی آتش‌نشانی لس‌آنجلس اعلام کرد هر دو کشته شده در محل حادثه جان باختند و مجروحان به بیمارستان محلی منتقل شدند. هنوز اطلاعاتی درباره شدت جراحات منتشر نشده است. آتش‌نشانی همچنین اعلام کرد آماری از تعداد سرنشینان اتوبوس در مقابل خودروی شاسی‌بلند در دست ندارد.

به گزارش KTLA، تیم جست‌و‌جو و نجات شهری لس‌آنجلس برای خارج کردن چندین نفر از داخل اتوبوس به محل اعزام شد. همچنین یک نفر زیر خودرو گرفتار شده بود.

تصاویر تلویزیونی لحظاتی پس از حادثه، نیمه جلویی خودروی شاسی‌بلند را درون بدنه اتوبوس نشان می‌داد. بعداً خودرو خارج شد و حفره بزرگی در کناره اتوبوس نمایان شد؛ آوار در صحنه پراکنده بود و چادر سفیدی در نزدیکی محل برپا شد.

میدلتون گفت در اوج عملیات امدادی، ۵۶ نفر از پرسنل آتش‌نشانی در محل حضور داشتند. به گفته وی، تقاطع محل حادثه برای «مدت قابل توجهی» بسته خواهد ماند.