مدیریت جهادکشاورزی شهرستان شیراز از برداشت بیش از ۱۲۰ هزار تن محصولات شتوی در سال زراعی جاری خبر داد. بر اساس داده‌های منتشر شده، میزان تولید در این شهرستان نسبت به پارسال ۷۷.۸ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان شیراز از برداشت بیش از ۱۲۰ هزار تن محصولات شتوی در سال زراعی جاری خبر داد. بر اساس داده‌های منتشر شده، میزان تولید در این شهرستان نسبت به سال گذشته با رشد ۷۷.۸ درصدی مواجه شده است که ناشی از بهبود عملکرد مزارع دیم و مدیریت علمی در مراحل رشد گیاه است.

محمد میرزایی اظهار داشت : در سال زراعی جاری، ۸۴ هزار و ۳۵۰ تن گندم، ۳۵ هزار و ۷۵۰ تن جو و حدود ۱۰۰ تن دانه روغنی کلزا از مزارع برداشت شده است.

وی تأکید کرد : بارندگی‌های مناسب، توزیع مطلوب رطوبت در مراحل حساس رشد و مدیریت علمی مزارع، از عوامل اصلی این افزایش تولید بوده‌اند.

جزئیات عملکرد محصولات:

در بخش محصولات راهبردی، سطح زیر کشت گندم در این شهرستان ۳۸ هزار و ۴۵۰ هکتار (شامل ۹۲۰۰ هکتار آبی و ۲۹ هزار و ۲۵۰ هکتار دیم) گزارش شده است. از این میزان، ۴۶ هزار تن از مزارع آبی و ۳۸ هزار و ۳۵۰ تن از مزارع دیم برداشت شده است. شایان ذکر است که عملکرد مزارع دیم گندم با افزایش چشمگیر، از ۴۵۰ کیلوگرم در هکتار در سال گذشته به ۱۳۰۰ کیلوگرم در هکتار در سال جاری رسیده است.

در حوزه تولید جو نیز شاهد رشد ۱۰۷.۷ درصدی هستیم؛ به‌گونه‌ای که میزان برداشت از ۱۵ هزار و ۴۰۰ هکتار سطح زیر کشت، به ۳۵ هزار و ۷۵۰ تن افزایش یافته است. همچنین در بخش محصولات روغنی، از ۴۰ هکتار سطح زیر کشت کلزا، حدود ۱۰۰ تن محصول با میانگین عملکرد ۳۰۳۰ کیلوگرم در هکتار برداشت و به مراکز خرید تحویل شده است.

عملیات برداشت:

عملیات برداشت محصولات شتوی در این شهرستان با به‌کارگیری ۱۳ اکیپ تخصصی (پنج گروه گندم، پنج اکیپ جو و سه اکیپ کلزا) انجام شد. در این فرآیند، نظارت دقیق بر تنظیمات کمباین‌ها با هدف کاهش ریزش و افت محصول توسط کارشناسان و کشاورزان منطقه صورت گرفت.

شتوی در اصطلاح به معنی غله یعنی گندم و جو به کار رود .