به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: با توجه به افزایش سرعت باد‌های غربی بعدازظهر احتمال وقوع گرد و غبار در مناطق ساحلی و دریایی دور از انتظار نیست.

مجتبی حمزه نژاد افزود: دریا بعدازظهر و شب با افزایش سرعت باد جنوب غربی-شمال غربی بویژه در تنگه هرمز نسبتا مواج است و بیشینه سرعت باد به محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا به ۱۵۰ سانتیمتر می‌رسد.

وی توصیه کرد: از رفت و آمد شناور‌های سبک صیادی و تفریحی در این ساعات خودداری شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: وزش باد‌های جنوب غربی- شمال غربی بعدازظهر پنجشنبه و روز جمعه (۲۷ شهریور) نیز موجب تلاطم دریا خواهد شد و توصیه می‌شود تمهیدات لازم برای رفت و آمد ایمن شناور‌ها در بنادر استان صورت بپذیرد.

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حمزه نژاد افزود: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات استان بویژه بشاگرد، رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعدوبرق، احتمال تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.

وی گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد افزایش باد، وقوع گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا محتمل است.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات، چرای دام در مناطق مرتفع و قرارگیری در حریم و بستر رودخانه‌های فصلی در این مناطق خودداری شود.

به لحاظ دمایی نوسانات ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در استان داریم.