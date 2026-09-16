به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۲ هزار و ۱۰ تُن گوشت مرغ در استان تولید شده است.

اسفندیاری با اشاره به فعال بودن ۶۵۵ واحد مرغداری با ظرفیت سالانه بیش از ۷۴ هزار تن گوشت مرغ در استان، افزود: تاکنون نزدیک به ۱۵ میلیون قطعه جوجه‌ریزی در استان انجام شده است.

به گفته وی سه زنجیره تولید فعال، حدود ۲۰ درصد از مجموع تولید استان را زیرپوشش دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی در خصوص تأمین نهاده‌ها از جمله ذرت و سویا گفت: با بارگذاری سهمیه‌ها در سامانه بازارگاه، مشکل تأمین وجود ندارد و دغدغه اصلی تولیدکنندگان، کمبود سرمایه در گردش است.

اسفندیاری، ناترازی انرژی، هزینه‌های بالای حمل و نقل، کمبود زیرساخت‌های کشتارگاهی و سردخانه‌ای و فرسودگی تأسیسات را از چالش‌های اصلی این صنعت برشمرد و بر ضرورت بهسازی، نوسازی و هوشمندسازی سالن‌های پرورش برای ارتقای بهره‌وری و صرفه‌جویی در انرژی تأکید کرد.