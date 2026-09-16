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مردم شهرستان ری در نود و نهمین شب قرار خود در میدان شهر ری، استمرار حضور آگاهانه در میادین را راهبردی برای شکست دشمن آمریکایی-صهیونی و تحقق وعدههای امام (ره) دانستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حاضران در این تجمع مردمی با اشاره به اهمیت راهبردی «بعثت مردم»، تأکید کردند که حضور مستمر و آگاهانه در میادین، ضربهای سخت به محاسبات دشمن آمریکایی-صهیونی وارد کرده است. شرکتکنندگان خاطرنشان کردند همانطور که امام (ره) وعده داده بود، مبعوث شدن مردم عامه، عاملی تعیینکننده در پایان دادن به توطئههای دشمن خواهد بود.
در ادامه این اجتماع، بر این نکته تأکید شد که طی ۲۰۰ روز گذشته، تدبیر و فرماندهی رهبری، ایستادگی مردم، جانفشانی نیروهای مسلح و خدمترسانی مسئولان، زنجیرهای از همافزایی ایجاد کرده است که نتیجه آن تولد «ایران ابرقدرت» خواهد بود. مردم ری در پایان تأکید کردند که تداوم این مسیر، پیروزی نهایی و قطعی را رقم خواهد زد.