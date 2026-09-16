مدیر کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس گیلان گفت: برای آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ این اداره کل با کمک خیران مدرسه ساز، ۴۸ کلاس درس به آموزش و پرورش تحویل داده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ علی دقیق گفت: اداره کل توسعه، تجهیز و نوسازی مدارس گیلان با کمک خیران مدرسه ساز برای سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶، ۱۱ واحد آموزشی با ۴۸ کلاس درس ساخته و تجهیز کرده و به آموزش و پرورش گیلان تحویل داده است.

وی با بیان اینکه این مدارس در مناطقی که نیاز به کلاس‌های درس داشتند ساخته شده است افزود: زیربنای این واحد‌های آموزشی در مجموع ۹ هزار و ۱۹۶ مترمربع است و برای ساخت آن ۳۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.