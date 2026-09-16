کارگروه مدیریت و بهینه‌سازی مصرف انرژی، برای مدیریت کمبود روزانه ۱۳۰ میلیون مترمکعب گاز در فصل سرما، ۱۹ پیشنهاد به رئیس‌جمهور ارائه شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور دیشب در حاشیه نشست استاندارخراسان رضوی با مدیران حوزه معاونت عمرانی در مشهد گفت: امیدواریم هفته آینده جمع‌بندی نهایی این پیشنهادها انجام شود.

مسعود نصرتی افزود: کمبود روزانه ۱۳۰ میلیون مترمکعب گاز در فصل سرما موضوع مهمی است که برای مدیریت آن پیشنهاد‌های لازم به رئیس‌جمهور ارائه شده است.

وی تأکید کرد: مدیریت این شرایط نیازمند سرعت عمل و وفاق است و باید تصمیمات لازم در زمان مناسب اتخاذ و اجرایی شود.

نصرتی همچنین با اشاره به موضوع تأمین سوخت تاکسی‌های اینترنتی گفت: حدود سه میلیون راننده در تاکسی‌های اینترنتی فعالیت دارند و روزانه هشت میلیون سفر توسط این ناوگان انجام می‌شود.

وی افزود: رئیس‌جمهور با اختصاص سهمیه سوخت به تاکسی‌های اینترنتی موافقت کرده است و بر این اساس قرار است ماهانه ۳۰۰ لیتر بنزین اضافه به کارت هر راننده تعلق گیرد.

معاون وزیر کشور اظهار کرد: این اقدام با هدف کمک به مدیریت شرایط عرضه سوخت و پشتیبانی از فعالیت رانندگان تاکسی‌های اینترنتی انجام می‌شود.

خراسان رضوی؛ از استان‌های مؤثر کشور در تنظیم‌گری بازار

نصرتی همچنین گفت: خراسان رضوی به عنوان یکی از استان‌های مؤثر کشور در تنظیم‌گری بازار و حوزه واردات و صادرات به شمار می‌رود و باید از ظرفیت‌های آن برای تسهیل جریان ورود و خروج کالا استفاده کرد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به الزامات پدافند غیرعامل در تأمین کالا افزود: اینکه ۷۵ درصد کالا‌های مورد نیاز کشور از مسیر تنگه هرمز وارد شود و سهم سایر مناطق کشور ۲۵ درصد باشد، همان غفلتی است که نباید وجود می‌داشت.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور ادامه داد: این معاونت به عنوان هماهنگ‌کننده اتفاقات عمرانی، برنامه‌ریزی می‌کند تا شرایط لازم برای افزایش سرعت ورود و خروج کالا و کمک به چند استان در حوزه صادرات و واردات فراهم شود تا در صورت بروز مشکل کشور با اختلال مواجه نشود.

نصرتی گفت: تأمین مالی این برنامه‌ها به‌طور جدی در حال پیگیری است و یکی از ابزار‌هایی که در هفته‌های گذشته با تأکید رئیس‌جمهور مورد توجه قرار گرفته، استفاده از ظرفیت مولدسازی است تا بتوان از زمین‌های در اختیاربه عنوان ابزاری برای تأمین مالی استفاده کرد.