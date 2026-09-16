ساختمان واحد آندوسکوپی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی کودکان اردبیل که نیاز به بازسازی داشت و به مدت ۶ سال از چرخه خدمت‌رسانی خارج شده بود، با همت خانواده‌ خیرِ «سالم» بازسازی و دوباره به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل طرح نوسازی و بهسازی واحد آندوسکوپی بیمارستان بوعلی اردبیل با مساحت بیش از ۶۵ مترمربع با هدف افزایش ظرفیت‌های تشخیصی و درمانی کودکان که پس از سال‌ها وقفه به پایان رسید، با صرف هزینه بیش از پنج میلیارد ریال از سوی خانواده زنده‌یاد «آیهان سالم» دوباره آماده ارائه خدمت شد.

رییس بیمارستان تخصصی کودکان بوعلی در حاشیه آیین افتتاح این طرح با اشاره به ضرورت احیای این واحد گفت: واحد آندوسکوپی از جمله بخش‌های راهبردی در تشخیص بیماری‌های گوارشی کودکان است که متاسفانه به دلیل مشکلات زیرساختی به مدت ۶ سال غیرفعال بود، اما با ورود خانواده سالم و حمایت خیران احیا شد.

دکتر منوچهر براک با قدردانی از اقدام انسان‌دوستانه خانواده سالم افزود: حمایت‌های خیران، موتور محرک توسعه خدمات درمانی در بخش‌های دولتی است و این طرح نیز نمادی موفق از همکاری میان مردم و متولیان سلامت و مدیریت شهری محسوب می‌شود.

سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل نیز در حرکتی نمادین و به پاس تجلیل از این ایثار، «تندیس و مدال مهربانی» را به نیابت از مردم اردبیل به مادر این خیر تقدیم کرد و ادامه تابلوی یادبود آیهان سالم در واحد آندوسکوپی بیمارستان بوعلی نصب شد.

ارتقای شاخص‌های سلامت مردم با همکاری خیران جزو اولویت‌های دولت چهاردهم در استان قرار گرفته و در همین راستا تا کنون نسبت به خرید دستگاه سی‌تی اسکن و توسعه بخش‌های اورژانس و ان‌آی‌سی‌یو بیمارستان بوعلی در اردبیل اقدام شده است.