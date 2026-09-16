هیئت بزرگ تجاری جمهوری اسلامی ایران و چندین شرکت از کشورمان، در سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی محصولات غذایی، صنایع بسته‌بندی و فناوری‌های تولیدی روسیه، موسوم به «ورلد فود» شرکت کرده‌اند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو، در این دوره از نمایشگاه حدود یک‌هزار شرکت تولیدی و تأمین‌کنندگان محصولات غذایی و نوشیدنی از ۳۰ کشور جهان حضور دارند.

همچنین شرکت‌هایی از بیش از ۵۰ منطقه روسیه محصولات خود را در این رویداد بین‌المللی عرضه کرده‌اند.

نخستین دوره این نمایشگاه در سال ۱۹۹۲ برگزار شد و پس از سی‌وپنج سال، اکنون به یکی از رویداد‌های مهم صنعت مواد غذایی و بازار خرده‌فروشی روسیه تبدیل شده است.

در این دوره علاوه بر ایران، شرکت‌هایی از کشور‌های ارمنستان، بلاروس، برزیل، ویتنام، گرجستان، مصر، هند، اندونزی، اردن، اسپانیا، قزاقستان، چین، قرقیزستان، مالزی، هلند، امارات متحده عربی، عمان، کره جنوبی، روسیه، عربستان سعودی، تاجیکستان، تایلند، تونس، ترکمنستان، ترکیه، ازبکستان، سریلانکا، اکوادور و اتیوپی حضور دارند.

کشور هند در سال جاری به عنوان کشور شریک تجاری اصلی نمایشگاه مواد غذایی مسکو انتخاب شده و سازمان توسعه صادرات محصولات کشاورزی و غذایی فرآوری‌شده هند نیز در این نمایشگاه مشارکت دارد.

در مجموع ۱۴ پاویون ملی نیز محصولات کشور‌های مختلف از جمله برزیل، ویتنام، مصر، هند، اندونزی، چین، قرقیزستان، امارات، عمان، تایلند، تونس، ترکیه، ازبکستان و کره جنوبی را معرفی خواهند کرد.

محصولات ارائه‌شده در نمایشگاه در ۱۶ بخش تخصصی شامل مواد غذایی، نوشیدنی‌ها، محصولات ارگانیک و سلامت‌محور، میوه و سبزیجات، چای و قهوه، محصولات منجمد، کنسرو، لبنیات و پنیر، گوشت و مرغ، ماهی و غذا‌های دریایی، محصولات حلال و مواد اولیه غذایی عرضه می‌شوند.

بیش از ۴۰۰ شرکت نیز برای نخستین بار در این دوره از نمایشگاه حضور دارند که بیش از ۳۰۰ شرکت از میان آنها خارجی هستند.

همزمان با نمایشگاه، برنامه گسترده‌ای از نشست‌های تخصصی، جلسات تحلیلی، مذاکرات تجاری و برنامه‌های مرتبط با صنعت خرده‌فروشی و رستوران‌داری برگزار خواهد شد. همچنین بیش از ۲۰۰ خریدار و مدیر بخش خرید شبکه‌های بزرگ تجاری روسیه در مذاکرات مستقیم با تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان شرکت خواهند کرد.

سی‌وپنجمین نمایشگاه بین‌المللی پاییزی محصولات غذایی «موسوم به ورلد فود ۲۰۲۶» که از روز سه‌شنبه در مرکز نمایشگاهی «کروکوس اکسپو» مسکو آغاز به کار کرده، تا روز جمعه ادامه خواهد داشت.