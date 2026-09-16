مردم شهرستان فیروزکوه در صد و نود و نهمین اجتماع شبانه خود در میدان معلم، بر اهمیت حضور مردمی در میادین برای شکست محاسبات دشمن و لزوم انسجام ملی در شرایط کنونی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این تجمع مردمی، حاضران با اشاره به نقش اثرگذار حضور در خیابان‌ها و میادین، این اقدام را عاملی در ایجاد ناامیدی در جبهه دشمن و به‌هم‌زدن توهمات آنها دانستند.

شرکت‌کنندگان در این اجتماع شبانه، وحدت و همبستگی ملی را کلید موفقیت در برابر تهدیدات دانستند و بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از نیرو‌های مسلح در صیانت از امنیت کشور در شرایط حساس فعلی تأکید کردند.