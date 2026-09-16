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مسجد کبود شکوه آبیرنگی که قرنها است در قلب تبریز، روایتگر هنر، ایمان و تاریخ مردمان این خطه از میهن عزیزمان ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این مسجد بنایی است که هر کاشیاش قصهای از ظرافت و اصالت ایرانی را به تماشا میگذارد؛ اینجا مسجد کبود است؛ نگین فیروزهای تبریز و جلوهای ماندگار از «ایران جان».
مسجد کبود به دلیل کاشیکاریهای زیبایش که طیف وسیعی از رنگ آبی لاجوردی تا فیروزهای را شامل میشود به فیروزه جهان اسلام نیز معروف است که بی شباهت به مسجد شیخ لطف الله نیست. باستان شناسان قدمت آن را به سال ۸۴۵ خورشیدی نسبت دادهاند زمانی که سلسله قراقویونلو روی کار بودهاند.
در کتب تاریخی به جای مانده از آن دوران مدت زمان ساخت این مسجد را ۳۰ سال نوشتهاند که نشان دهنده بنایی شگفت انگیز بوده است.
قبل از ورود به مسجد با محوطهای روبه رو میشوید که هنرمندانه گلکاری شده و فضای اطرف مسجد را چشم نوازتر کرده است و پیش از ورود به داخل مسجد با سردری بلند و زیبایی روبهرو میشوید که همانند طاقی بزرگ است و جای خالی کاشیهای بسیار همانند زخمی از گذر تلخ و شیرین ایام بر در و دیوار مسجد است، اما با این وجود همانند نگین فیروزهای در میان خیابان امام خمینی یکیاز اصلیترین و قدیمیترین خیابانهای این شهر میدرخشد.
در میان آن همه کاشی کاری لاجوردی و آبی پر نقش و نگار، کتیبهای به چشم میخورد که روی آن عمارت مظفریه و به چشم میخورد از این رو مسجد کبود به نام عمارت مظفریه در میان مردم تبریز جا افتاده است.
در جای جای این مسجد کتیبههایی قرار دارد که حکم شناسنامهای برای این بنا هستند. در یکی از این کتیبهها نام نعمتاالله بن محمد البواب، طراح و خطاط آیات این بنا حک شده است.