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۶۹۵ غرفه فروش محصولات مشاغل خانگی در قالب طرح هزار میدان، هزار بازار در خراسان جنوبی راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی با اشاره به اجرای طرح هزار میدان، هزار بازار در استان گفت: این طرح با هدف ایجاد بستر مناسب برای عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان مشاغل خانگی، حمایت از بازار فروش و کمک به توسعه و پایداری این مشاغل در حال اجراست.
اشرفی افزود: در قالب اجرای این طرح تاکنون ۲۵ نمایشگاه در شهرستانهای مختلف استان برگزار شده که شهرستانهای بیرجند و بشرویه بیشترین سهم را در برگزاری نمایشگاهها به خود اختصاص دادهاند.
به گفته وی در مجموع ۶۹۵ غرفه برای حمایت از تولیدکنندگان و ایجاد فرصت فروش برای صاحبان مشاغل خانگی در استان برپا شده است.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان جنوبی ادامه داد: برگزاری این نمایشگاهها علاوه بر کمک به فروش محصولات، فرصتی برای معرفی توانمندیهای اقتصادی و تولیدی افراد فعال در حوزه مشاغل خانگی، شناسایی ظرفیتهای جدید و تقویت فرهنگ حمایت از تولیدات بومی و محلی است.
اشرفی گفت: اجرای این طرح با همکاری و همراهی دستگاههای دولتی، شهرداریها، مؤسسات خیریه، بسیج سازندگی، بنیاد علوی و بنیاد برکت اجرایی شده و این مشارکت بینبخشی، نقش مؤثری در توسعه بازار و حمایت از فعالان مشاغل خانگی استان داشته است.