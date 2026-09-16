۲۵ میلیون و ۲۴۹ هزار قطعه مرغ گوشتی و ۶ هزار و ۳۵۵ تن تخم‌مرغ از شهرستان اردستان به دیگر استان‌های کشور در دولت چهاردهم صادر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان اردستان گفت: نظارت‌های بهداشتی و واکسیناسیون گسترده با بیش از ۲۵۶ میلیون دوز، نقش کلیدی در این دستاورد داشته است.

محمدرضا خزعلی با اشاره به عملکرد این شبکه از ابتدای فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، نظارت‌های بهداشتی و قرنطینه‌ای، واکسیناسیون گسترده طیور با بیش از ۲۵۰ میلیون دُز و ایمن‌سازی ۶۵۸ هزار و ۳۱۱ رأس دام علیه بیماری‌های واگیر را از عوامل کلیدی تحقق این حجم از صادرات برشمرد.

رئیس شبکه دامپزشکی اردستان بیان کرد: از ابتدای دولت چهاردهم، مجوز بهداشتی حمل برای ۲۵ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۶۹ قطعه مرغ گوشتی صادر شده و بر جوجه‌ریزی ۲۹ میلیون و ۹۴۸ هزار و ۳۹۸ قطعه جوجه گوشتی و پولت تخم‌گذار نیز نظارت مستقیم انجام گرفته است.

خزعلی گفت: در این راستا، ۲۵۶ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۶۶۴ دُز واکسن مصرف شده است.

وی در خصوص اقدامات انجام‌شده در بخش دام نیز گفت: ۱۰۰ هزار و ۴۹۸ رأس گوسفند و بز علیه آبله، ۲۴ هزار و ۳۳۲ رأس گاو و گوساله و ۲۰۷ هزار و ۶۹۷ رأس گوسفند و بز علیه تب برفکی واکسینه شده‌اند.

رییس شبکه دامپزشکی اردستان ادامه داد: همچنین برای پیشگیری از بیماری‌های مشترک دام و انسان، یک هزار و ۴۷۰ رأس گاو و گوساله و ۱۹ هزار و ۷۱۴ رأس گوسفند و بز علیه تب مالت و یک هزار و ۴۶۶ قلاده سگ علیه هاری واکسینه شدند.