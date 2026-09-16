۲ حادثه رانندگی در جاده‌ بیله‌سوار - روستای بابک و جاده نمین - حیران سه کشته و سه مصدوم برجا گذاشت که ۲ نفر از جان باختگان، مدیر و معلم یک مدرسه در شهرستان بیله‌سوار مغان بودند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل بر اثر حادثه رانندگی که دیروز در مسیر جاده بیله‌سوار - روستای بابک رخ داد، ۲ بانو که مدیر و معلم یک مدرسه و راننده و سرنشین یک دستگاه خودرو زانتیا بودند، در مسیر بازگشت به روستا دچار حادثه شدند.

به گفته شاهدان عینی، خودرو زانتیا بر اثر شدت حادثه به آهن پاره تبدیل شده است و کارشناسان پلیس راه بیله‌سوار در حال بررسی علت تصادف هستند.

دکتر روزبه مقدم، رییس اورژانس ۱۱۵ استان اردبیل نیز اعلام کرد: حوالی عصر دیروز در پی تماس مردمی با سامانه اورژانس ۱۱۵ مبنی بر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو در مسیر نمین به سمت تونل حیران، امدادگران با ۲ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه یک نفر فوت نموده و سه نفر مصدوم شده بودند و مصدومان پس از اقدامات اولیه درمانی، توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ با آمبولانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی بر لزوم ضرورت رعایت مقررات ایمنی و سرعت مطمئنه در جاده‌های استان اردبیل تاکید کرد.