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وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای رایزنی با مقامهای چینی و وزیر امورخارجه چین، در یک سفر یک روزه، وارد پکن شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، برای رایزنی با مقامهای چینی وارد پکن شد.
عراقچی در این سفر یک روزه با وانگیی، عضو دفتر سیاسی کمیته مرکزی حزب کمونیست و وزیر امور خارجه چین، دیدار و درباره روابط دوجانبه و مهمترین تحولات منطقهای و بینالمللی گفتوگو خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه چین روز گذشته با اعلام این سفر، رایزنی درباره مسایل دوجانبه و تحولات منطقه را مهمترین محور رایزنی وزرای امور خارجه ایران و چین عنوان کرده بود. این سفر در سالی انجام میشود که ایران و چین امسال پنجاهو پنجمین سال روابط دیپلماتیک خود را گرامی میدارند؛ مناسباتی که به گفته وزارت خارجه چین طی بیش از پنج دهه، روندی باثبات داشته و در سالهای اخیر به سطح همکاریهای راهبردی گسترش یافته است.
رایزنی عراقچی و وانگیی میتواند فرصتی برای بررسی روند همکاریهای دوجانبه، مسائل اقتصادی و همچنین تبادل نظر درباره تحولات مهم منطقهای و بینالمللی باشد؛ بهویژه در شرایطی که دو کشور بر تقویت هماهنگیهای سیاسی و همکاریهای راهبردی تأکید دارند.