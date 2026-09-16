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جشن ازدواج ۱۱۰ زوج جوان تهرانی

مراسم جشن ازدواج ۱۱۰ زوج با حضور شهردار تهران در برج میلاد تهران برگزار شد
عکاس :الهام رضایی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ - ۰۷:۱۱
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برچسب ها: ازدواج ، تهران ، شهرداری تهران
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