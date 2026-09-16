رئیس سازمان نهضت سوادآموزی با اشاره به اشتراکات مأموریتی این سازمان و کمیته امداد امام خمینی (ره)، تحقق عدالت آموزشی وتوانمد سازی مدد جویان را از مهم‌ترین محور‌های همکاری دو مجموعه عنوان کرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی سعیدی در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری با کمیته امداد، اظهار کرد: نهضت سوادآموزی و کمیته امداد هر دو از یادگار‌های ماندگار حضرت امام خمینی (ره) هستند و مأموریت آنها در بخش مهمی از جامعه، به‌ویژه اقشار نیازمند، با هدف تحقق عدالت آموزشی و توانمندسازی پیوند خورده است.

وی با بیان اینکه سوادآموزی امروز تنها به آموزش خواندن و نوشتن محدود نمی‌شود، افزود: در کنار سواد پایه، توسعه سواد عملکردی، سواد دیجیتال، مهارت‌های زندگی و یادگیری مستمر باید مورد توجه قرار گیرد.

سعیدی ادامه داد: مطالعات تطبیقی تجربه حدود ۵۰ کشور در حوزه سوادآموزی انجام شده و سازمان نهضت سوادآموزی در مسیرتحول این حوزه، ایجاد «سکوی ملی یادگیری» و توسعه زیرساخت‌های دیجیتال را دنبال می‌کند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی تأکید کرد: همکاری با کمیته امداد می‌تواند ظرفیت‌های دو مجموعه را برای توسعه فرصت‌های یادگیری و توانمندسازی جامعه هدف در مسیر تحقق عدالت آموزشی به شکل مؤثرتری به کار گیرد.