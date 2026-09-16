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دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تغییر رویکرد نظام ارزشیابی از آزمونهای تستی به تشریحی و فرآیندی، از پیشرفتهای شگفتانگیز وزارت آموزش و پرورش در طراحی، اجرا و تأمین امنیت آزمونهای نهایی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، جلال موسویخطیر در حاشیه جلسه ۸۳ ستاد تعلیم و تربیت که با محوریت بررسی وضعیت آزمونهای نهایی برگزار شد، ضمن تبریک پیشاپیش آغاز سال تحصیلی جدید به فرهنگیان و دانشآموزان، به تشریح دستاوردهای نظام ارزشیابی کشور پرداخت.
وی برگزاری این آزمونهای نهایی در شرایط حساس جنگ با وجود آسیبدیدگی برخی مدارس را نمادی از وحدت و انسجام ملی دانست و از کاهش چشمگیر میزان اعتراضات به سوالات و نحوه برگزاری امتحانات خبر داد.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایگاه مهم نظام ارزشیابی و پژوهش در آموزش و پرورش، اظهار داشت: یکی از مبتلایات مهم نظام آموزشی در سالهای گذشته، برگزاری آزمونهای تستی برای سنجش و پذیرش در آموزش عالی بود. متأسفانه رویکردهای تستی نه تنها با اهداف نظام تعلیم و تربیت و اسناد بالادستی همخوانی نداشت، بلکه دانشآموزان را نیز برای این نوع آزمونها آماده نمیکرد.
وی افزود: خوشبختانه حدود چهار سال پیش، شورای عالی انقلاب فرهنگی همراستا با سند تحول بنیادین و با رویکردی نوین در توسعه ارزشیابی، مصوبه سیاستهای سنجش و پذیرش را تصویب کرد تا آزمونهای فرایندی و تشریحی جایگزین آزمونهای تستی شود. امروز قانون مبتنی بر ارزشیابی تشریحی و فرایندی در حال اجراست و با همت سیاستگذاران و معلمان، در حال حرکت به سمت نظام ارزشیابی ایدهآل و توصیفی هستیم.
موسوی خطیر با یادآوری چالشهای اولیه اجرای این مصوبه، تصریح کرد: چهار سال پیش یکی از دغدغههای اصلی این بود که آیا آموزش و پرورش توانایی برگزاری این آزمونها را در مراحل طراحی سوال، اجرا و تصحیح دارد یا خیر؟ اما امروز شاهد هستیم که آموزش و پرورش با اتکا به نیروهای خدوم و معلمان زحمتکش، پیشرفتهای شگفتانگیزی در عرصه ارزشیابی داشته است.
وی با اشاره به گزارشهای ارائه شده در این جلسه توسط دکتر فولادوند، رئیس مرکز سنجش و و تضمین کیفیت نظام آموزش و پرورش، ادامه داد: آمارها نشان میدهد که میزان اعتراضات به طراحی سوالات و نحوه اجرای آزمونها نسبت به چهار سال پیش به شدت کاهش یافته است. استانداردهای طراحی سوال ارتقا یافته و فرآیند برگزاری آزمون از حالت دستی به فرآیند الکترونیک تبدیل شده که این امر موجب افزایش کیفیت و عدالت آموزشی شده است.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت با تأکید بر ارتقای امنیت آزمونهای نهایی، گفت: سازوکارهایی ایجاد شده که نشاندهنده جدیت آموزش و پرورش است. خوشبختانه تقریباً انتشار و نشت سوال قبل از شروع آزمون به صفر رسیده است. سوالات دقیقاً ۵ دقیقه قبل از شروع آزمون به استانها و شهرستانها ارسال میشود که این نشاندهنده اهتمام ویژه به نظام ارزشیابی است. همچنین مکانیزمهای جدید باعث شده تا معلمان بسیار بیشتری در فرآیند طراحی سوال مشارکت داشته باشند که این خود یک نقطه قوت بزرگ است.
موسوی خطیر در بخش پایانی سخنان خود به شرایط خاص برگزاری آزمونهای نهایی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: با وجود تمام مشکلات سال تحصیلی گذشته، از جمله تعطیلی مدارس، بمبارانها و آسیبدیدگی برخی مدارس از جمله مدرسه شجره طیبه میناب که باعث شهادت دانش آموزان و همکاران شد، اما آزمونها با شرایط بسیار خوبی برگزار شد.
وی با بیان خاطراتی از ایام برگزاری آزمون در استانهای درگیر جنگ، افزود: در شرایطی که برخی استانها به طور مستقیم درگیر جنگ بودند، معلمان عزیز ما پای کار آمدند و کوتاهی نکردند. دانشآموزان و والدین نیز با انگیزه و اهتمام کامل در این آزمونها حاضر شدند. این موضوع نشان میدهد که مبتنی بر شعار سال یعنی «وحدت و انسجام»، ما شاهد تجلی این انسجام در آزمونهای نهایی بودیم.
دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان از تمامی دستاندرکاران این رویداد بزرگ قدردانی کرد و گفت: جا دارد از همه همکاران آموزش و پرورش، معلمان عزیز در کف میدان و مدارس، مدیران میانی و به ویژه معاونین وزیر، خصوصاً دکتر کاظمی وزیر آموزش و پرورش و دکتر فولادوند تشکر و قدردانی کنم که به جد در ایام امتحانات نهایی، آن هم در شرایط جنگی، پای کار بودند و این آزمون را به نحو احسن برگزار کردند.