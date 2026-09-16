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دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، آزمونهای نهایی سال ۱۴۰۵ را نمادی عینی از انسجام و مشارکت ملی و برگ زرینی در کارنامه وزارت آموزش و پرورش دانست و با قدردانی ویژه از تلاشهای شبانهروزی معلمان، مسئولان و دستگاههای مختلف کشور بر ضرورت ثبت و روایت این تجربه ملی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از مرکز اطلاعرسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، حجتالاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه؛ دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد شهدای انقلاب اسلامی، اظهار کرد: یکی از مهمترین و ضروریترین نیازهای امروز کشور، انسجام ملی است و شرط تحقق این انسجام، مشارکت مردم و مسئولان در امور کشور است.
وی افزود: هرچه مسئولان، مردم و خانوادهها مشارکت بیشتری در امور کشور داشته باشند، انسجام ملی نیز تقویت خواهد شد و آزمونهای نهایی پایههای یازدهم و دوازدهم که از سوی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، نمادی عینی و ملموس از همین انسجام و مشارکت ملی بود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به گستردگی مشارکت معلمان در فرآیند تصحیح اوراق امتحانی، گفت: در این فرآیند، حدود ۹۰ درصد برگهها توسط دو مصحح و ۱۰ درصد دیگر در صورت وجود اختلاف توسط مصحح سوم بررسی شد و در صورت اعتراض نیز مصحح چهارم وارد فرآیند میشد.
وی افزود: در مجموع، حدود ۲۴ میلیون برگه توسط معلمان تصحیح شد که این میزان مشارکت، اقدامی کمنظیر است.
خسروپناه ادامه داد: دانشآموزان، خانوادهها و مسئولان نظام نیز هر کدام در برگزاری این آزمون نقش داشتند و علاوه بر وزیر آموزش و پرورش و معاونان این وزارتخانه، نیروهای امنیتی و انتظامی، استانداران و دستگاههای مختلف کشور برای برگزاری موفق این آزمون همکاری کردند.
وی با تأکید بر نقش مهم وزارت آموزش و پرورش در مدیریت این فرآیند، گفت: اگر این مشارکت جمعی مسئولان وجود نداشت، قطعاً آزمونهای نهایی با چنین موفقیتی برگزار نمیشد.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین از تشکیل قرارگاه و اتاق وضعیت و رصد در وزارت آموزش و پرورش خبر داد و گفت: وزیر آموزش و پرورش و معاونان این وزارتخانه، بهویژه معاونت سنجش (مرکز ارزشیابی)، بهصورت لحظهبهلحظه روند برگزاری آزمونها را پیگیری کردند تا این فرآیند با قدرت و قوت انجام شود.
خسروپناه درباره برخی موارد تخلف و انتشار احتمالی سؤالات نیز اظهار کرد: در مواردی که سؤالات منتشر شد، این اتفاق در جریان برگزاری جلسه آزمون رخ داد و پیش از آزمون نبود؛ بنابراین تأثیری در روند برگزاری آزمون نداشت. البته با موارد تخلف نیز برخورد جدی صورت گرفت.
وی با اشاره به شرایط ویژه برگزاری آزمونهای نهایی در جریان جنگ اخیر، افزود: این آزمونها در شرایطی برگزار شد که کشور درگیر حملات نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا بود و حتی در نزدیکی برخی محلهای برگزاری آزمون نیز حملات نظامی صورت گرفت، اما دانشآموزان و خانوادهها از حضور در آزمونها انصراف ندادند.
خسروپناه ادامه داد: خانوادهها حتی اعلام میکردند که در کنار فرزندانشان حضور خواهند داشت و به آنها امید میدادند. این همراهی و مشارکت گسترده، نیازمند روایتگری است و باید بهعنوان یک تجربه مهم اجتماعی و ملی ثبت شود.
وی از صداوسیما و وزارت آموزش و پرورش خواست این تلاشها و مشارکت گسترده مردم و مسئولان را روایت و منتشر کنند و گفت: حتی میتوان برای ثبت این تجربه، کتابی تدوین و منتشر کرد تا بهعنوان یک سند علمی و تاریخی در تاریخ ایران باقی بماند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن قدردانی از وزیر آموزش و پرورش و معاونان این وزارتخانه برای برگزاری موفق این برنامه ملی، خاطرنشان کرد: وحدت ملی و امنیت ملی در برگزاری این آزمونها بهخوبی نمایان شد.