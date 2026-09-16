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برنامههای «سرزمین قرآنی»، «یاقوت»، «به زندگی سلام کن»، «مجله پزشکی» و «موج آرامش»، با موضوع رویداد ملی «ایران جان، آذربایجان شرقی ایران» و نمایش رادیویی «پیوند دستان زاد»، از شبکههای رادیویی قرآن، سلامت و نمایش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، همزمان با برگزاری رویداد ملی «ایران جان، آذربایجان شرقی ایران»، ویژهبرنامه «سرزمین قرآنی» از شبکه رادیویی قرآن پخش می شود.
معرفی ظرفیتهای دینی، قرآنی و فرهنگی، آشنایی با فعالیت دارالقرآنها و موسسات قرآنی، اطلاعرسانی جلسات و محافل قرآنی قاریان برجسته، معرفی و گفتوگو با قاریان، حافظان، استادان و پیشکسوتان قرآنی، معرفی کتب قرآنی نوشته شده توسط نویسندگان، معرفی شهدای قرآنی، پرداختن و اطلاعرسانی اخبار قرآنی استان آذربایجان شرقی از جمله تدارک رادیو قرآن در «ایران جان» است.
«سرزمین قرآنی» با تهیهکنندگی علیرضا صفرزاده و اجرای نیما غفارزاده، هر شب در ایام برگزاری رویداد ملی «ایران جان، آذربایجان شرقی ایران»، ۲۴ تا ۳۰ شهریور از ساعت ۲۱:۰۰ تا ۲۲:۰۰، زنده پخش می شود.
برنامه «یاقوت» با روایت زندگی و ایثار شهدای کادر سلامت استان آذربایجان شرقی، از ۲۴ تا ۳۰ شهریور از فضای مجازی رادیو سلامت پخش میشود.
«یاقوت» روایتی از انسانهایی است که در روزهای سخت خدمت، سلامت و جان خود را در مسیر نجات و خدمت به دیگران فدا کردند و نامشان در تاریخ سلامت کشور ماندگار شد.
این برنامه با محوریت روایت زندگی و فداکاری شهدای کادر سلامت استان آذربایجان شرقی، تلاش میکند با بازخوانی بخشی از زندگی این قهرمانان، یاد و نام آنان را زنده نگه دارد و تصویری انسانی از ایثار و مسئولیتپذیری کادر درمان ارائه دهد.
«یاقوت» ساعت ۱۱:۳۰، از فضای مجازی رادیو سلامت به تهیهکنندگی عرفان شهبازی و نویسندگی رقیه بقائی، همزمان با دهمین رویداد ملی «ایران جان، آذربایجان شرقی ایران» پخش می شود.
همچنین رادیو سلامت با اختصاص بخشهایی از برنامهها میزبان روایتهایی از این شهر تاریخی و فرهنگی در هفته رویداد ملی «ایران جان، آذربایجان شرقی ایران» است.
در برنامههای این رویداد ملی، ظرفیتهای بهداشت و درمان، فرهنگی، تاریخی و اجتماعی تبریز با نگاهی سلامتمحور و در قالب روایتهای شنیدنی برای مخاطبان بازگو می شود.
برنامههای «به زندگی سلام کن»، «مجله پزشکی» و «موج آرامش» از جمله برنامههایی هستند که در این طرح، به معرفی تبریز و روایتهایی از این شهر میپردازند.
«به زندگی سلام کن» ساعت ۰۸:۰۰، «مجله پزشکی» ساعت ۱۰:۴۰ و «موج آرامش» ساعت ۱۷:۳۰ از این شبکه رادیویی پخش می شود.
رادیو سلامت در این برنامهها، ضمن همراهی با پویش «ایران جان، آذربایجان شرقی ایران»، از شهری میگوید که با پیشینهای غنی در شعر، فرهنگ و تاریخ و با مردمانی پرتلاش، بخشی ارزشمند از هویت ایران به شمار میرود.
نمایش رادیویی «پیوند دستان زاد» با روایت عشق زال و رودابه از رادیو نمایش پخش میشود.
«پیوند دستان زاد» داستان زال را روایت میکند که در غیاب پدر راهی هندوستان میشود و در مسیر، به کابلستان میرسد، جایی که سرنوشت او را با رودابه، دختر مهراب شاه، روبهرو میکند.
در این نمایش، زال تنها وصف زیبایی رودابه را شنیده و رودابه نیز از زبان پرستندگان، وصف زال را شنیده است، اما میان این دو، تنها فاصله راه نیست و دشمنی دیرینه دو خاندان، مانعی بزرگ بر سر راه این عشق است. دو دلداده در برابر خشم خاندانها، رسم و سنت و تقدیر میایستند و از دل این عشق پرآشوب، فرزندی زاده میشود.
نمایش رادیویی «پیوند دستان زاد» به کارگردانی رضا عمرانی، نویسندگی عباس شادروان و تهیهکنندگی فرشاد آذرنیا تولید شده است.
رحمان باقریان، شمسی صادقی، احمد گنجی، مهرداد مهماندوست، نورالدین جوادیان، شیما جانقربان، محمد آقامحمدی، عباس شادروان، سلمان خطی، حمید هدایتی، عرفان ابراهیمی و فریبا متخصص، از هنرمندان این نمایش رادیویی هستند.
«پیوند دستان زاد» هر شب ساعت ۲۳:۳۰ از رادیو نمایش پخش و روز بعد ساعت ۰۶:۳۰ و ۱۴:۰۰، بازپخش می شود.