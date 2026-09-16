

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان عراق، در دیداری با علی‌اکبر ولایتی، مشاور مقام معظم رهبری در امور بین‌الملل، با تأکید بر پیوند دیرینه دو ملت ایران و عراق، خواستار هوشیاری در برابر تلاش‌های برخی کشور‌ها برای برهم‌زدن این روابط شد.

بافل طالبانی در این دیدار، ضمن ابراز دوستی و همدلی ملت عراق با جمهوری اسلامی ایران، گفت: حضور من در ایران و نزد شما که بیشترین تأثیر را در روابط فی‌مابین داشته‌اید و چهره‌ای نام‌آشنا نه‌تنها در عراق بلکه در جهان هستید، به‌منظور انتقال این پیام است که ما همواره در کنار شما خواهیم بود.

وی افزود: دوستی شما با مرحوم جلال طالبانی سنگ‌بنای محکمی در روابط فی‌مابین ایران و عراق و اقلیم کردستان بوده است. باید توجه داشت که برخی رخداد‌ها از سوی برخی افراد، ناشی از بی‌توجهی به شرایط حساس جهانی است که البته جمهوری اسلامی با درایت به آن توجه دارد.

طالبانی گفت: ما یقین داریم دیگران، از هر ملیت و قومی، می‌آیند و می‌روند، اما آنچه می‌ماند همجواری میان عراق و ایران است که ابدی خواهد ماند و این مهم، سرمایه و پشتوانه بزرگی در روابط دو کشور به‌شمار می‌آید.

ولایتی نیز با ابراز خرسندی از سفر بافل طالبانی، گفت: عراق همواره جایگاه ویژه‌ای در روابط جمهوری اسلامی ایران داشته و این موضوع همواره مورد تأکید امام شهید (قدس‌الله نفس الزکیه) بوده و همچنان دنبال می‌شود.

وی افزود: باید مراقب بود که به‌گونه‌ای عمل نشود که طمع برخی کشورها، به‌ویژه رژیم‌های آمریکا و کودک‌کش صهیونیستی، برانگیخته شود. ما و شما به‌عنوان دو کشور همسایه و مقتدر، در کنار هم می‌توانیم بر همه مشکلات فائق آییم.