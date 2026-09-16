به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان از تدوین برنامه‌های راهبردی برای مقابله با پیامد‌های حساس پدیده «ال‌نینو» و احتمال وقوع بارش‌های فراتر از معمول در نیمه دوم سال جاری خبر داد.

علی خدری اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی‌های سازمان هواشناسی و سازمان آب و برق خوزستان مبنی بر احتمال بارش‌های شدید در پاییز و زمستان، شرکت توزیع برق استان در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارد تا از بروز هرگونه بحران در شبکه جلوگیری شود.

وی با تاکید بر ضرورت مدیریت بحران، رعایت دقیق استاندارد‌های ایمنی و تجهیز شبکه به ابزار‌های پیشگیرانه جهت مقابله با پیامد‌های احتمالی ال نینو افزود: با توجه به ماهیت ویژه این پدیده اقلیمی، تدوین برنامه‌های پیشگیرانه در تمامی محور‌ها از اولویت‌های اقدامات این شرکت است.

خدری تصریح کرد: در همین راستا فرآیند خرید تجهیزات و انتقال خودرو‌های عملیاتی به شهرستان‌های با احتمال آسیب دیدگی بیشتر باید با دقت دنبال شود.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با یادآوری تجربیات ناشی از سیل سال ۱۳۹۸ و پدیده مونسون، بر ضرورت انجام بازدید‌های مداوم از شبکه و شناسایی مناطق مستعد خطر تاکید کرد و گفت: بررسی دقیق مناطق در معرض سقوط تجهیزات به‌ویژه در شهرستان‌های شمالی و جنوبی استان، هرس درختان مزاحم شبکه و استعلام تجهیزات مورد نیاز در هر منطقه از اولویت‌های عملیاتی ما برای مقابله با پدیده ال‌نینو است.

وی خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات گسترده، بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های موجود برای آمادگی کامل است تا در صورت بروز هرگونه پدیده جوی، واکنش سریع تیم‌ها تضمین‌کننده پایداری شبکه و جلوگیری از هرگونه قطعی برق در سطح استان باشد.