۱۹۹ شب از آغاز تجمعات مردمی می‌گذرد حضوری که مردم بر تداوم آن تا رسیدن به نتیجه تأکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ ۱۹۹شب است که مردم در حمایت از ایران، انقلاب اسلامی و ارادت به ولایت فقیه در میدان ایستاده اند و پرچم ایران را در خسابان ها و میدان ها بر افراشته اند تا عزت و سربلندی ایران عزیز را به رخ جهانیان بکشانند.

مردم قدردان پاسداران کیان ایران‌مان هستند که زیر باران بمب و گلوله و در میانه جنگ تمام‌عیار، استوار ایستاده‌اند.

پرچم عزت و فتح برافراشته است و امید همچنان در جان این مردم زنده است. ملت مبعوث عزیزند و عزیز خواهند ماند.