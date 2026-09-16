سرپرست اداره کل امور عشایر خوزستان، از آغاز مجدد عملیات اجرایی پل خرپایی منطقه عشایری دهدیک و باورکه شهرستان اندیکا پس از سه سال توقف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، نوروز جمالپور گفت: عملیات اجرایی این طرح با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال و با پیگیری‌های انجام‌شده، مجدداً آغاز شده است و با تکمیل و بهره‌برداری از آن، شرایط تردد و دسترسی ایمن برای ۲۰ خانوار عشایری منطقه فراهم خواهد شد.

وی افزود: ساخت این پل از مطالبات مهم عشایر منطقه بوده و نقش مؤثری در تسهیل تردد، دسترسی به خدمات و بهبود مسیر‌های ارتباطی جامعه عشایری خواهد داشت.

سرپرست اداره کل امور عشایر خوزستان با اشاره به ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های زیرساختی مناطق عشایری ادامه داد: رفع مشکلات ارتباطی و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز عشایر، از اولویت‌های اداره کل امور عشایر خوزستان است و پیگیری برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با جدیت ادامه خواهد داشت.

جمالپور همچنین از پیگیری‌های نماینده مردم اندیکا در مجلس شورای اسلامی و توجه ریاست سازمان امور عشایر ایران به عشایر خوزستان قدردانی کرد و گفت: تلاش می‌کنیم با استمرار پیگیری‌ها، اینطرح در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری برسد و مردم عشایری منطقه از مزایای آن بهره‌مند شوند.