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اعضای تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان بعد از استراحتی کوتاه تمرینات خود را شروع کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ تیم فوتبال ذوبآهن با نظر سرمربی خود بعد از تعویق دیدار مقابل سپاهان با در هفته هفتم لیگ برتر چند روزی به استراحت پرداخت و از روز گذشته کار خود را برای ادامه مسابقات از سر گرفت.
بازیکنان ذوبآهن در روزهای فیفا دی و وقفه پیش آمده در لیگ برتر تمرینات خود را زیر نظر کادر فنی جلو میبرند و همچنین بازیهای دوستانه نیز در برنامه آنها گنجانده شده است.
عبدالله ویسی سرمربی ذوبآهن که بعد از دیدار با پرسپولیس از سمت خود استعفا داده بود، تمرینات سبزپوشان را زیر نظر گرفت.
تیم فوتبال ذوبآهن در هفته هشتم لیگ برتر روز ۱۶ مهرماه میهمان نساجی مازندران است.