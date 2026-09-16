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دو هزار و هشتاد بسته نوشت افزار و کیف مدرسه بین دانشآموزان نیازمند شهرستان های فلاورجان وکوهپایه توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کمیته امداد شهرستان فلاورجان گفت: یکهزار و ۷۳۰ بسته نوشت افزار و ۱۵۰ کیف مدرسه بین دانشآموزان تحت حمایت این نهاد در آستانه سال تحصیلی جدید و در قالب پویش جشن عاطفهها توزیع شده است.
اکبر میرمحمدصادقی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان فلاورجان افزود: این اقدام با همت و همراهی خیران نیکوکار شهرستان و با هدف تامین بخشی از نیازهای تحصیلی دانشآموزان تحت حمایت و کمک به ارتقای سطح تحصیلات آنان انجام شده است.
وی افزود: این تعداد بسته نوشت افزار شامل دفتر، خودکار، جامدادی، مداد، مداد رنگی، ماژیک، مدادتراش و پاککن است که در کنار ۱۵۰ کیف مدرسه، به ارزش مجموع ۲ میلیارد و ۲۷۶ میلیون تومان تهیه و میان دانشآموزان تحت حمایت توزیع شد.
میرمحمدصادقی با قدردانی از مشارکت خیران در پویش «جشن عاطفهها» گفت: همراهی نیکوکاران در آستانه سال تحصیلی جدید، علاوه بر تامین بخشی از مایحتاج تحصیلی دانشآموزان، میتواند زمینهساز کاهش دغدغه خانوادههای تحت حمایت برای تهیه لوازم مورد نیاز فرزندانشان باشد.
رئیس کمیته امداد شهرستان فلاورجان تاکید کرد: امیدواریم با تداوم این همراهیها، بتوانیم گامی موثر در حمایت از دانشآموزان برداریم، لبخند را بر چهره آنان بنشانیم و بخشی از دغدغههای والدین برای تامین هزینههای تحصیلی فرزندانشان را کاهش دهیم.
همچنین به همت خیریه آبشار عاطفه ها، ۲۰۰ بسته نوشت افزار به دانش آموزان نیازمند شهرستان کوهپایه اهدا شد.
خانم الماسی مسئول خیریه آبشار عاطفههای کوهپایه گفت: درآستانه سال تحصیلی جدید ۲۰۰بسته نوشت افزار در مجموع به ارزش ۶ میلیارد ریال شامل کیف، مداد رنگی، جامدادی، دفتر، خودکار، مداد به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.