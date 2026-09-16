به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکزاصفهان؛ مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: حدود یکصد باشگاه کتابخوانی کودک و نوجوان در این استان تشکیل شده که بخشی از آن در کانون‌های فرهنگی وهنری مساجد مستقر و فعالیت می‌کنند.

سید مهدی سیدین نیا با اشاره به اجرای طرح باشگاه‌های کتابخوانی کودکان و نوجوانان اظهارداشت: این رویداد یکی از برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای ترویج فرهنگ کتابخوانی است که فرصتی برای توجه وتمرکز بر این نیاز جامعه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با بیان اینکه حدود یکصد باشگاه در ششمین دوره جام باشگاه‌های کتابخوانی در این استان تشکیل شده، افزود: اصفهان دومین استان در تشکیل تعداد باشگاه‌های کتابخوانی است که فعالیت‌های آنان در حال انجام است.

وی ادامه داد: این باشگاه‌های کتابخوانی در مراکز مختلف فرهنگی، اجتماعی مثل مدارس، مساجد، موسسات فرهنگی و کانون‌های پرورش فکری کودکان ونوجوانان تشکیل می‌شود که بخشی از آن در کانون‌های فرهنگی وهنری مساجد استان اصفهان مستقر و فعالیت می‌کنند.

سیدین نیا با اشاره به فعالیت این باشگاه‌ها تحت نظارت مربیان کتابخونی، تصریح کرد: کتابخانه مساجد از جمله مراکز فعال در عرصه کتابخوانی استان اصفهان است که علاوه بر فعالیت‌های امانت دهی کتاب، طرح‌های فرهنگی را نیز اجرا می‌کنند.

وی به توزیع بیش از ۲ هزار جلد کتاب در شهرستان‌های استان اصفهان، یادآورشد: این کتاب‌ها از منابع مالی استانی و کتاب‌های اختصاصی وزارت فرهنگ و ارشاد تهیه و توزیع شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان ادامه داد: برپایی نمایشگاه‌های کتاب نیز جز برنامه‌های فرهنگی است که با همکاری انتشارات وموسسات فرهنگی انجام می‌شود.

سید مهدی سیدین‌نیا تاکید کرد: مشارکت مردم در نذر کتاب نقش موثری در تامین منابع کتاب کتابخانه‌های عمومی از جمله کتابخانه مساجد داشته است.