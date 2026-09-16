همزمان با بازگشایی مدارس در اول مهرماه تعداد سفرهای صبحگاهی به حدود ۸۰۰ هزار سفر می‌رسد و مدیریت این حجم از تردد، نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون حمل‌ونقل شهردار اصفهان گفت: در شرایط عادی بین ساعت ۷ تا ۸ صبح حدود ۵۰۰ هزار سفر در شهر انجام می‌شود، اما با بازگشایی مدارس این تعداد به حدود ۸۰۰ هزار سفر می‌رسد و مدیریت این حجم از تردد، نیازمند هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مختلف است.

سعید ساکت افزود: یکی از راهکار‌های مؤثر برای کنترل ترافیک صبحگاهی، شناورسازی زمان فعالیت مدارس و ادارات است که با اجرای آن می‌توان حجم سفر‌ها در ساعات اوج را از ۸۰۰ هزار به حدود ۵۵۰ هزار سفر کاهش داد و بخشی از تردد‌ها را به بازه ۸ تا ۹ صبح منتقل کرد.

وی ادامه داد: هدف از این سیاست، توزیع متعادل‌تر سفر‌ها در معابر و جلوگیری از تمرکز تردد در یک بازه زمانی محدود است و آموزش و پرورش نیز شناورسازی زمان آغاز فعالیت مدارس را به‌عنوان یک برنامه ویژه دنبال می‌کند.

ساکت با اشاره به برنامه‌های ستاد مهر برای مدیریت ترافیک اظهار کرد: رصد هوشمند وضعیت ترافیکی، شناسایی نقاط گلوگاهی، تصمیم‌گیری سریع، حضور و اقدام میدانی و در نهایت ارزیابی و اصلاح، مراحل اصلی فعالیت ستاد مهر در حوزه ترافیک است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان گفت: مدیران مناطق شهرداری همکاری مناسبی با ستاد مهر داشته‌اند و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از ۲۸ شهریور محدودیت‌هایی با هدف مدیریت بهتر ترافیک اعمال می‌شود و رزمایش ستاد مهر نیز در همین روز برگزار خواهد شد.

وی با اشاره به تغییر محسوس الگوی تردد شهر در آغاز سال تحصیلی افزود: اگر اول مهر را نوروز تحصیلی بدانیم، ورود گروه‌های سنی سه تا ۱۸ سال به فضای شهری، ترکیب جمعیتی شهر را تغییر می‌دهد. میانگین سنی جمعیت فعال شهر حدود ۳۵ تا ۴۰ سال است، اما با حضور دانش‌آموزان در شهر، می‌توان گفت اصفهان در مهرماه حدود ۲۰ سال جوان‌تر می‌شود.

ساکت تصریح کرد: این تغییر جمعیتی باید در برنامه‌ریزی‌های حمل‌ونقل و ترافیک مورد توجه قرار گیرد و متناسب با شرایط جدید، برای مدیریت سفر‌های شهری تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ارتقای ایمنی معابر گفت: عملیات ایمن‌سازی و نصب تجهیزات ترافیکی در مناطق مختلف انجام شده است و برای بخش‌های مختلف حمل‌ونقل عمومی نیز در آستانه سال تحصیلی برنامه‌ریزی شده است. در بخش‌های مترو، اتوبوسرانی و تاکسیرانی نیز وظایف مشخص و ابلاغ شده و تمهیدات لازم برای ارائه خدمات بهتر پیش‌بینی شده است.

معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار اصفهان افزود: ۴۰ دستگاه اتوبوس به‌صورت مستقل و خارج از ظرفیت موجود برای روز‌های آغاز سال تحصیلی در نظر گرفته شده است تا در صورت افزایش تراکم سفر، برای جابه‌جایی شهروندان مورد استفاده قرار گیرد.

ساکت با اشاره به فعالیت چندساله ستاد مهر در اصفهان تاکید کرد: این ستاد سال‌ها است در شهر فعالیت می‌کند و دامنه فعالیت‌ها و ظرفیت آن هر سال توسعه یافته است. امسال نیز شعار ستاد مهر از میناب تا اصفهان، یک ایران مدرسه مهر تعیین شده و با توجه به بازگشت حضور فیزیکی دانش‌آموزان پس از تأخیر ۱۰ ماهه و فاصله حدود ۳۰۰ روزه، تلاش می‌شود آغاز سال تحصیلی با شرایط متفاوتی همراه باشد.

وی تأکید کرد: مدیریت این شرایط بدون همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف امکان‌پذیر نیست و در میان مسائل مربوط به بازگشایی مدارس، مدیریت ترافیک شهری یکی از مهم‌ترین موضوعات پیش‌روی اصفهان است.