مس کرمان در نخستین بازی هفته اول لیگ دسته اول فوتبال کشور جام آزادگان، برابر فرد البرز به تساوی یک - یک رسید.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ در این دیدار که در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد؛ ابراهیم غلامی‌نژاد در دقیقه ۳۳ گل نخست بازی را برای فرد البرز به ثمر برساند و شاگردان فرید صفایی‌فرد پس از این گل توانستند برتری خود را حفظ کنند و تا دقایق پایانی با نتیجه یک بر صفر از حریف خود پیش بودند.

در شرایطی که به نظر می‌رسید فرد البرز نخستین سه امتیاز فصل را جشن خواهد گرفت، مس کرمان در دقایق پایانی موفق شد گل تساوی را وارد دروازه حریف کند. این گل باعث شد تلاش‌های فرد البرز برای حفظ برتری بی‌نتیجه بماند و دو تیم امتیازات را تقسیم کنند.

تساوی یک بر یک اگرچه برای فرد البرز به معنای از دست رفتن یک پیروزی خانگی بود، اما این تیم در نخستین بازی فصل یک امتیاز به دست آورد. فرید صفایی‌فرد حالا باید تیمش را برای ادامه مسابقات آماده کند و روی حفظ تمرکز در دقایق پایانی کار کند.

مس کرمان نیز با گل دیرهنگام خود از یک شکست تلخ نجات پیدا کرد. فرزاد حسین‌خانی و شاگردانش حالا با یک امتیاز لیگ را آغاز کرده‌اند و امیدوارند در مسابقات آینده بتوانند نخستین برد فصل را به دست بیاورند.