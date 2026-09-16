طرح آسفالت معابر روستایی برای تسهیل تردد روستاییان و دسترسی بهتر به خدمات در شهرستان ریگان در حال اجراست.

آسفالت معابر روستایی در ریگان و دسترسی بهتر به خدمات

آسفالت معابر روستایی در ریگان و دسترسی بهتر به خدمات

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ با فعالیت کارگا‌های عمرانی در بخش رحمت آبادریگان آسفالت معابر در ۲۰روستای این بخش د در حال اجراست.

طرح آسفالت معابر روستایی ،بهبود راه دسترسی واسفالت معابر، زمینه‌ساز تسهیل جابه‌جایی مردم، کاهش دشواری‌های تردد، ارتقای دسترسی به خدمات و تقویت ظرفیت‌های اقتصادی روستاها را فراهم می کند

با اقدامات عمرانی در روستا‌های کمتر توسعه یافته از مهاجرت روستائیان جلوگیری خواهد شد.