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طرح آسفالت معابر روستایی برای تسهیل تردد روستاییان و دسترسی بهتر به خدمات در شهرستان ریگان در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ با فعالیت کارگاهای عمرانی در بخش رحمت آبادریگان آسفالت معابر در ۲۰روستای این بخش د در حال اجراست.
طرح آسفالت معابر روستایی ،بهبود راه دسترسی واسفالت معابر، زمینهساز تسهیل جابهجایی مردم، کاهش دشواریهای تردد، ارتقای دسترسی به خدمات و تقویت ظرفیتهای اقتصادی روستاها را فراهم می کند
با اقدامات عمرانی در روستاهای کمتر توسعه یافته از مهاجرت روستائیان جلوگیری خواهد شد.