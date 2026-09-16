در آستانه سال تحصیلی جدید کاروان نشاط باهدف ارسال تجهیزات ورزشی، بهداشتی و سلامت به مدارس کم‌برخوردار شهرستان‌های استان اعزام شد.

ارسال تجهیزات ورزشی و سلامت به مدارس کم‌برخوردار اصفهان

ارسال تجهیزات ورزشی و سلامت به مدارس کم‌برخوردار اصفهان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمدرضا نظریان افزود: در قالب این کاروان، تجهیزاتی با بیش از ۲۵۰ میلیارد ریال هزینه برای مدارس کم‌برخوردار و مدارسی که با چالش‌هایی مواجه و شناسایی شده‌اند، ارسال می‌شود .

وی افزود: این اقدام با هدف تقویت فعالیت‌های تربیت‌بدنی و ورزشی و توجه به سلامت جسم و روان دانش‌آموزان انجام می‌شود تا دانش‌آموزان مدارس هدف بتوانند از امکانات مناسب‌تری بهره‌مند شوند.