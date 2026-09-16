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فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر از توقیف یک دستگاه موتورسیکلت سی بی ۱۳۰۰ سی سی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ سرهنگ محمدرضا محمودیان اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با موتورسیکلتهای غیرمجاز، ماموران انتظامی این شهرستان حین گشت زنی در حوزه استحفاظی، یک دستگاه موتورسیکلت سنگین غیرمجاز فاقد پلاک را در خیابان مشاهده و آن را متوقف میکنند.
وی افزود: با بررسیهای کارشناسی توسط ماموران انتظامی مشخص شد، موتور فوق از نوع هندا ۱۳۰۰ سی سی غیرمجاز قاچاق است، که فاقد هرگونه مدارک مثبته گمرکی بوده و پس از هماهنگی با مرجع قضایی به مقر انتظامی منتقل شد.
فرمانده انتظامی شهرستان بوشهر با اشاره به اینکه ارزش این موتورسیکلت طبق نظر کارشناس مربوطه ۳۰ میلیارد ریال برآورد شده است، بیان کرد: مالک موتورسیکلت پس از تشکیل پرونده مقدماتی به مرجع قضایی معرفی شد.