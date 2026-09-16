به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ با رونمایی از پوستر فراخوان تولید محتوای رویداد ملی «مُخ‌برون»، علاقه‌مندان می‌توانند جلوه‌های ظرفیت‌های بوشهر را در قالب‌های مختلف روایت و آثار خود را تا پایان شهریورماه ارسال کنند.

در قالب این فراخوان از فعالان حوزه فرهنگ، رسانه و تولید محتوا و عموم علاقه‌مندان دعوت شده است تا با تولید آثار متنوع، زیبایی‌ها و ظرفیت‌های استان بوشهر را روایت و معرفی کنند.

جاذبه‌های گردشگری و طبیعی بوشهر، مردم، فرهنگ و رسوم بوشهری و حواشی رویداد ملی «مُخ‌برون» از جمله موضوعات پیشنهادی برای تولید محتوا در این فراخوان است.

آثار در قالب‌های دل‌نوشته و روایت، عکس و کلیپ و همچنین خبر و مقاله قابل ارسال است.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را از طریق پیام‌رسان‌های بله، ایتا یا واتساپ به شماره ۰۹۱۷۹۳۴۹۵۷۵ ارسال کنند.

علاقه‌مندان تا پایان شهریورماه فرصت دارند آثار خود را برای شرکت در این رویداد ارسال کنند.

این رویداد با محوریت برداشت خرمای بوشهر در روز‌های ۲۵ و ۲۶ شهریورماه ۱۴۰۵ در نخلستان‌های بوشهر برگزار می‌شود.

مسابقه عکاسی نخلستان، مسابقه پخت رنگینک و مسابقه تولید محتوا از بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای این رویداد است.