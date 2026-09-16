اختصاص ۴۱ غرفه رایگان نمایشگاه پاییزه بوشهر به بانوان
به گفته مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر ۴۱ غرفه رایگان در نمایشگاه پاییزه استان به بانوان سرپرست خانوار و زنان فعال و توانمند تحت پوشش نهادهای حمایتی اختصاص یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛
طیبه پوربهی بیان کرد: حمایت از ظرفیتهای اقتصادی و تولیدی زنان، یکی از اولویتهای مهم در مسیر توانمندسازی و تقویت معیشت خانوادهها در شرایط پساجنگ است.
وی افزود: با همکاری دفتر امور زنان و خانواده استانداری بوشهر، اتاق اصناف استان و نمایشگاه بینالمللی بوشهر، ۴۱ غرفه به صورت رایگان در اختیار بانوان قرار گرفته است تا محصولات و تولیدات خود را در معرض دید و فروش عموم قرار دهند.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری بوشهر یادآورشد: این غرفهها به بانوان سرپرست خانوار و همچنین زنان فعال و توانمند از مجموعههای بند نسوان، بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) اختصاص یافته است.
پوربهی ادامه داد: تلاش شده است با فراهمکردن این فرصت، زمینه معرفی محصولات، بازاریابی و ایجاد درآمد پایدار برای بانوان فراهم شود.
وی با اشاره به اهمیت حمایت از زنان در شرایط اقتصادی پساجنگ گفت: توانمندسازی اقتصادی زنان تنها به معنای ایجاد یک فرصت شغلی نیست، بلکه اقدامی برای تقویت استقلال اقتصادی خانواده، افزایش اعتمادبهنفس و فراهمکردن زمینه حضور مؤثر زنان در عرصه تولید و کارآفرینی است.
پوربهی افزود: برگزاری نمایشگاهها میتواند حلقه ارتباطی میان تولیدکنندگان خرد، مصرفکنندگان و بازار باشد و به زنان کمک کند افزون بر فروش محصولات، با سلیقه و نیاز بازار نیز بیشتر آشنا شوند.
نمایشگاه فروش پاییزه امسال ویژه بازگشایی مدارس از ۲۰شهریور ماه آغاز شده و مقرر شده تا ۲۷ ماه جاری به فعالیت خود در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی بوشهرادامه دهد.