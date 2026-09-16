به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه‌ای از ملت ایران برای حضور در گرامیداشت دویستمین شب تجمعات شبانه؛ تجدید بیعت با حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) رهبر معظم انقلاب و تجدید میثاق با شهیدان، دعوت کرد که متن اطلاعیه به شرح زیر است:

دویست شب حضور مستمر، باشکوه و بی نظیر مردم در صحنه، روایت ایستادگی، وفاداری و عهد ناگسستنی ملتی است که در بزنگاه‌های تاریخی، پای کار انقلاب و آرمان‌های بلند امام خمینی (ره) و قائد شهید امت (رضوان الله تعالی علیه) ایستاده است.

این حضور مستمر در متن «جنگ تحمیلی رمضان»، به یکی از کم‌سابقه‌ترین جلوه‌های کنش جمعی، همبستگی ملی و تاب‌آوری جامعه ایرانی تبدیل شده است، حضوری که نشان داد تهدید خارجی و فشار‌های همه‌جانبه دشمن در بسیاری از عرصه‌ها به بازآفرینی «عشق به ایران» به‌مثابه امر مشترک و فراگیر و تبدیل تهدید به عاملیت اجتماعی برخاسته از متن جامعه انجامیده است.

این اجتماعات، با یاد امام راحل (ره)، آقای شهید (ره) و شهدای والامقام و در امتداد پیوند تاریخی امت و امام، به میدان تجدید بیعت مردم با رهبر معظم انقلاب آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای (مد ظله العالی) و پشتیبانی اجتماعی از مدافعان وطن و نیرو‌های مسلح تبدیل شده و حضور خانواده‌ها و نسل‌های مختلف در کنار یکدیگر، بخشی از زیست‌جهان جامعه ایرانی را در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور صورت‌بندی کرده است، از همین رو این استمرار و ادامه، بخشی از تجربه زیسته جامعه ایران و نمود «بعثت مردم» دانست که در آن همبستگی اجتماعی به کنشی پایدار و بازتولیدشونده تبدیل شده است.

همزمانی دویستمین شب اجتماعات با ادامه مقاومت ملت‌های آزاده و پیروزی‌های راهبردی جبهه مقاومت، به‌ویژه ایستادگی ملت مقاوم یمن و انصارالله سرافراز، بار دیگر این حقیقت را آشکار می‌سازد که اراده ملت‌ها، هنگامی که با «اتحاد مقدس» همراه شود، می‌تواند تهدید و فشار را به فرصت بازسازی قدرت تبدیل کند و از این منظر، حضور مردم ایران در این شب تاریخی، تجدید پیمان با شهیدان و مدافعان وطن و اعلام همبستگی با جبهه مقاومت و آرمان مشترک ملت‌های آزاده برای عزت، استقلال و رهایی از سلطه است.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن گرامیداشت یاد و نام امام راحل، امام مجاهد شهید و شهدای سرافراز ایران و مقاومت و تجلیل از مجاهدت مدافعان وطن، از ملت بصیر، مؤمن، آگاه و مقاوم ایران اسلامی دعوت می‌کند در دویستمین شب اجتماعات سراسری، با حضور هوشمندانه و پرشور خود در میدان های و عرصه‌های عمومی سراسر کشور، این حماسه دویست‌شبه را به جلوه‌ای ماندگار از همبستگی و انسجام ملی تبدیل کرده و با تجدید بیعت با رهبر انقلاب و پاسداشت یاد شهیدان، بار دیگر نشان دهند که ملت ایران در برابر تهدید و تجاوز، منسجم، هوشیار و ایستاده است.