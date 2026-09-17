به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مهدی اعیان‌منش گفت: از مجموع ۱۰۰۰ هکتار سطح زیرکشت پسته در داراب، ۵۳۰ هکتار آن در مرحله باروری قرار دارد.

معاون سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه میانگین عملکرد محصول در هر هکتار ۵ تن پسته‌تر است، افزود: پیش‌بینی می‌شود تا پایان مهرماه، ۲ هزار و ۶۵۰ تن پسته از این باغات برداشت و روانه بازار شود.

او اضافه کرد: با توجه به تولید ۹۰ درصدی تولید پسته در دهستان کوهستان، این دهستان قطب اصلی تولید این محصول در داراب است.

اعیان‌منش بیان کرد:ارقام احمدآقایی، کله‌قوچی، فندقی، اکبری و اوحدی از مهم‌ترین ارقام پسته کشت‌شده در شهرستان داراب محسوب می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان داراب در پایان گفت: توسعه صنایع فرآوری پسته در دهستان کوهستان موجب تکمیل زنجیره ارزش، کاهش هزینه‌های تولید و رونق اقتصادی این منطقه است.