به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالرحمن مرادزاده گفت: غار‌ها فراتر از جذابیت، گنجینه‌هایی حیاتی در مدیریت بحران آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی هستند. به‌ویژه در اقلیم گرم و خشک استان بوشهر، سنگ‌های انحلال‌پذیر کارستی نقشی بنیادین در پالایش، تغذیه و ذخیره‌سازی منابع استراتژیک آب شیرین زیرسطحی ایفا می‌کنند و هرگونه تخریب آنها، ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به چرخه هیدرولوژیک منطقه وارد خواهد کرد.

ویبا اشاره به وضعیت غار‌های استان بیان کرد: تاکنون ۱۰ دهانه غار ارزشمند در محدوده مناطق چهارگانه تحت مدیریت محیط زیست استان بوشهر شناسایی شده و تحت برنامه‌های پایش مستمر قرار دارند. این زیست‌بوم‌های تاریک و منحصر‌به‌فرد، مأمن گونه‌های زیستی حساسی همچون خفاش‌ها به‌عنوان شکارچیان بیولوژیک آفات کشاورزی و گونه‌های نادر غارزی و اندمیک به شمار می‌روند که هرگونه تغییر در دما یا رطوبت درونی آنها، بقای این چرخه‌های زیستی را مستقیماً با خطر مواجه می‌کند.

وی با هشدار نسبت به تهدیدات فزاینده علیه این میراث طبیعی، بر لزوم تدوین پیوست‌های حفاظتی و ارتقای سواد محیط‌زیستی جامعه تأکید کرد و افزود: صیانت پایدار از غار‌های بوشهر مستلزم هم‌افزایی کارگروه استانی غارشناسی، مشارکت فعال سازمان‌های مردم‌نهاد، آموزش راهنمایان طبیعت‌گردی و ترویج فرهنگ حفاظت در چارچوب گردشگری مسئولانه است تا این امانت‌های زمین‌ساختی برای نسل‌های آینده حفظ شوند.