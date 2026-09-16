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مدیرکل غله استان بوشهر گفت: با پرداخت ۸۰ درصد از مطالبات گندمکاران، بقیه بدهیها نیز با جدیت در حال پیگیری برای واریز است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ عبدالرضا تنگستانی اظهار داشت: در این فصل، در مجموع ۵۹ هزار و ۵۰۰ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شد که ارزش ریالی آن معادل ۲۸ هزار و ۹۵۱ میلیارد ریال است.
وی با اشاره به وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران بیان کرد: از مجموع مطالبات کشاورزان، تاکنون ۲۳ هزار و ۲۹۹ میلیارد ریال به حساب آنان واریز شده و این رقم بیانگر پرداخت بیش از ۸۰ درصد از کل مطالبات است.
تنگستانی ادامه داد: حدود ۵ هزار و ۶۵۱ میلیارد ریال از مطالبات گندمکاران باقیمانده است که با پیگیریهای صورت گرفته، این مبلغ نیز به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.
مدیرکل غله استان با اشاره به عملیات خرید تضمینی در این استان افزود: امسال با همکاری سازمان تعاون روستایی، ۱۴ مرکز خرید تضمینی گندم در سطح استان فعال بودند که وظیفه جمعآوری محصول کشاورزان را بر عهده داشتند.
تنگستانی در خصوص وضعیت ذخایر راهبردی استان بوشهر گفت: در راستای تأمین ذخایر گندم مورد نیاز استان بوشهر تا پایان سال اقدامات لازم با سایر استانها و ستاد مرکزی انجام شده است.
وی با تأکید بر تأمین ذخایر مورد نیاز یادآور شد: با برنامهریزیهای انجام شده و تأمین گندم وارداتی از طریق بندر بوشهر، اطمینان داریم که ذخایر گندم این استان تا پایان سال بهطور کامل و بدون دغدغه تأمین خواهد شد.