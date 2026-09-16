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مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر از معرفی ۲۱ هزار و ۸۳۰ واحد مسکن روستایی برای دریافت تسهیلات بهسازی به بانکهای عامل خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ امیر برومند بیان کرد: بهرهگیری هدفمند از اعتبارات ملی و استانی، نقش مهمی در تسریع اجرای پروژهها و ارتقای کیفیت خدمات عمرانی در مناطق مختلف استان دارد.
وی با تأکید بر ضرورت رویکردی منسجم و برنامهمحور در فرآیند جذب و هزینه کرد منابع، نظارت مستمر بر روند اجرای پروژهها و هماهنگی میان واحدهای مختلف را از عوامل مؤثر در افزایش بهرهوری اعتبارات دانست.
مدیرکل بنیاد مسکن استان در ادامه خواستار برنامهریزی هدفمند برای استفاده بهینه از ظرفیتهای اعتباری با هدف ارتقای شاخصهای توسعهای و شتاببخشی به اجرای طرحهای عمرانی در حوزههای شهری و روستایی استان بوشهر شد.
برومند همچنین با تشریح عملکرد یک ساله این نهاد اظهار داشت: در یک سال گذشته ۲۱ هزار و ۸۳۰ واحد برای دریافت تسهیلات طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به بانکهای عامل معرفی و برای ۱۶ هزار و ۵۷۷ واحد به مبلغ ۵.۵ همت قرارداد تسهیلاتی منعقد شده است.
وی افزود: همچنین سهمیه تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی برای ۶ هزار و ۶۰۰ واحد مسکونی روستایی اختصاص یافته و ساخت ۶۸۰ واحد خانه امید نیز با اعتبار ۱۲۵ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.