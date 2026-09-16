به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا دانش‌فر اظهار داشت: در آستانه بازگشایی مدارس و در قالب کاروان «مهر با‌نشاط»، توزیع اقلام و تجهیزات ورزشی نظیر انواع توپ، راکت تنیس و همچنین بسته‌های بهداشتی و جعبه‌های کمک‌های اولیه برای بهره‌مندی دانش‌آموزان و فرهنگیان در سطح تمامی مناطق و شهرستان‌های استان آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه این تجهیزات با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در نوبت نخست در اختیار مدارس دولتی قرار می‌گیرد، افزود: نوبت دوم توزیع اقلام ورزشی، بهداشتی و سلامت نیز به‌زودی انجام خواهد شد تا فضایی پویا، با‌نشاط و پرتحرک برای دانش‌آموزان در آغاز سال تحصیلی فراهم شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر اهمیت آماده‌سازی زیرساخت‌های آموزشی و تربیتی بیان کرد: امسال با حمایت‌های وزارت آموزش و پرورش، استاندار بوشهر، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، مشارکت خیرین و اعتبارات مسئولیت‌های اجتماعی، گام‌های مؤثری در تجهیز مدارس برداشته شده است.

دانش‌فر ادامه داد: پس از اعزام کاروان نشاط، روند توزیع تجهیزات تخصصی هنرستان‌ها و اقلام عمومی مدارس شامل وسایل سرمایشی، میز و نیمکت و امکانات هوشمندسازی آغاز می‌شود و با وجود فشردگی زمانی در روز‌های پایانی شهریورماه، تمامی این اقلام پیش از حضور دانش‌آموزان در کلاس‌های درس تحویل مدارس خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت حفظ، نگهداری بهینه و صرفه‌جویی در استفاده از اموال بیت‌المال خاطرنشان کرد: امید است با تجهیز مناسب مدارس و استفاده شایسته از این امکانات، بستری ایده‌آل برای ارتقای علمی، پرورشی و بدنی نسل آینده‌ساز استان بوشهر و اعتلای کشور فراهم گردد.