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مدیرکل آموزش و پرورش استان بوشهر از آغاز توزیع تجهیزات ورزشی و بهداشتی در قالب کاروان «مهر بانشاط» میان تمامی مدارس دولتی استان خبر داد و گفت: این مرحله با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال اجرا میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ غلامرضا دانشفر اظهار داشت: در آستانه بازگشایی مدارس و در قالب کاروان «مهر بانشاط»، توزیع اقلام و تجهیزات ورزشی نظیر انواع توپ، راکت تنیس و همچنین بستههای بهداشتی و جعبههای کمکهای اولیه برای بهرهمندی دانشآموزان و فرهنگیان در سطح تمامی مناطق و شهرستانهای استان آغاز شد.
وی با اشاره به اینکه این تجهیزات با اعتباری بالغ بر ۸۰ میلیارد ریال در نوبت نخست در اختیار مدارس دولتی قرار میگیرد، افزود: نوبت دوم توزیع اقلام ورزشی، بهداشتی و سلامت نیز بهزودی انجام خواهد شد تا فضایی پویا، بانشاط و پرتحرک برای دانشآموزان در آغاز سال تحصیلی فراهم شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان با تأکید بر اهمیت آمادهسازی زیرساختهای آموزشی و تربیتی بیان کرد: امسال با حمایتهای وزارت آموزش و پرورش، استاندار بوشهر، سازمان مدیریت و برنامهریزی، مشارکت خیرین و اعتبارات مسئولیتهای اجتماعی، گامهای مؤثری در تجهیز مدارس برداشته شده است.
دانشفر ادامه داد: پس از اعزام کاروان نشاط، روند توزیع تجهیزات تخصصی هنرستانها و اقلام عمومی مدارس شامل وسایل سرمایشی، میز و نیمکت و امکانات هوشمندسازی آغاز میشود و با وجود فشردگی زمانی در روزهای پایانی شهریورماه، تمامی این اقلام پیش از حضور دانشآموزان در کلاسهای درس تحویل مدارس خواهد شد.
وی با اشاره به ضرورت حفظ، نگهداری بهینه و صرفهجویی در استفاده از اموال بیتالمال خاطرنشان کرد: امید است با تجهیز مناسب مدارس و استفاده شایسته از این امکانات، بستری ایدهآل برای ارتقای علمی، پرورشی و بدنی نسل آیندهساز استان بوشهر و اعتلای کشور فراهم گردد.