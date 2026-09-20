در جهان هنر کاریکاتور و کارتون، جابر اسدی نامی است که طنز را با عمق فلسفی درآمیخته و از مرز‌های جغرافیا فراتر برده است. «کاریکاتورِ خبری روز» این هفته، در سری گزارش‌های معرفی کارتونیست‌های جهان، قلمرو ذهن این هنرمند برجسته کشورمان را، می‌کاود و آثارش را به مثابه آیینه‌ای از جامعه امروز به تماشا می‌نشاند. از نقد‌های اجتماعی تا طنزی انسانی، جابر اسدی با خطی ساده و نگاهی عمیق و پیچیده، جهان را در قابی می‌گنجاند که مخاطب را، به تفکر وامیدارد. هنر کاریکاتور، در دستان جابر اسدی، تنها طنز نیست؛ بیانیه‌ای تصویری است که لایه‌های پنهان واقعیت را نمایان می‌کند. در این شماره از سری گزارش‌های معرفی کارتونیست ها، به بررسی سبک و سویه‌های فکری این کارتونیست صاحب‌نام کشور مان می‌پردازیم؛ هنرمندی که با ترکیب نماد‌ها و نشانه‌های جهانی، زبانی فرامرزی آفریده و هر اثرش قصه‌ایست از انسان معاصر در تقابل با تناقضات جهان پیرامون. «کاریکاتورِ خبری روز» در واکاوی آثار این کارتونیست ایرانی، مخاطب را به سفری در ژرفای نگاه هنرمندی می‌برد که با کمترین خطوط، بزرگترین مفاهیم را به تصویر می‌کشد. او با قلمی تیزبین، مرز میان خنده و اندیشه را درمی‌نوردد و مخاطب را به تماشای حقیقتی وادار می‌کند که پشت ظاهر روزمره پنهان مانده است. هر خط و سایه و رنگ و هاشور در آثارش، پرسشی است که ذهن را به چالش می‌کشد. در آثار تاثیر گذار جابر اسدی، هنر کاریکاتور از سطح طنز صرف فراتر می‌رود و به رسانه‌ای برای کشف حقیقت تبدیل می‌شود.

عکاس : تهیه گزارش : سهراب سیدجمالی