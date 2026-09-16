تپه سیلک کاشان، محوطه‌ای که به عنوان اولین خاستگاه تمدن شهری جهان شناخته می‌شود و یافته‌های تاریخی از آن مسیر باستان شناسی جهان و ایران را متحول ساخت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ تپه‌های سیلک یکی از کهن‌ترین و مهمترین مراکز استقرار بشر در فلات مرکزی ایران است.

آثار تاریخی بدست آمده از این محوطه باستانی یادآور خاطره بیش از پنج هزار سال سیر زندگی و تمدن در منطقه است.

این منطقه میزبان آثار مهمی از دوره‌های مختلف تاریخی زندگی بشر همچون دوره نوسنگی و دوران حکومت ماد‌ها بوده است.

تپه سیلک در ۲۴ شهریور ۱۳۱۰ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده و از آن زمان به یکی از جاذبه‌های دیدنی و معروف در شهر کاشان در استان اصفهان تبدیل شده است.

تحقیقات کاوش‌های سال ۱۳۸۸ در بخش شمالی این محوطه قدمت لایه‌های اولیه تمدن سیلک را به بیش از هشت هزار سال قبل مرتبط کرده است.

نخستین بار یک هیات فرانسوی به سرپرستی 'رومن گریشمن' در حدود سال‌های ۱۳۱۲ هجری شمسی در سیلک به کاوش و حفاری پرداختند و با بدست آمدن آثار و اشیای سفالی و فلزی از دل تپه‌ها به نتایج شگفت انگیزی دست یافتند و اهمیت این منطقه در سیر تمدن بشری را برای جهانیان آشکار ساختند.

تپه‌های باستانی سیلک در جاده فین کاشان و در نزدیکی باغ تاریخی فین قرار دارد.