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پیش بینی میشود امسال بیش از ۲۰ هزار تن محصول پیاز در شهرستان فریدونشهر برداشت شود؛ محصولی که در ۶ استان کشور مشتری دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهادکشاورزی شهرستان فریدونشهر سطح زیرکشت پیاز امسال را ۲۵۰ هکتار اعلام کرد و گفت: پیش بینی میشود امسال بیش از ۲۰ هزار تن محصول پیاز در این شهرستان برداشت شود.
حجت الله زمانی متوسط برداشت پیاز در هر هکتار ۸۰ تن بیان کرد و افزود: سفید، قرمز و زرد ارقام پیاز کشت شده در شهرستان فریدونشهر است.
وی بازار مصرف محصول پیاز شهرستان فریدونشهر را شهرهای اصفهان، تهران، مشهد، اردبیل، تبریزو قم اعلام کرد و گفت: پیاز در شهرستان فریدونشهر به صورت نشاءی در فصل بهار کشت میشود و از ابتدای شهریور تا نیمه مهرماه برداشت میشود.
حمید رحیمیان فرماندار شهرستان فریدونشهر هم با اشاره به اجرای سامانههای نوین آبیاری در حدود ۵۰ درصد زمینهای کشاورزی این شهرستان گفت: آمادگی داریم با همکاری جهاد کشاورزی نسبت به توسعه هر چه بیشتر سامانههای نوین آبیاری در بخش کشاورزی و باغی با ارائه تسهیلات از کشاورزان حمایت کنیم.