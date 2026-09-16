به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر جهادکشاورزی شهرستان فریدونشهر سطح زیرکشت پیاز امسال را ۲۵۰ هکتار اعلام کرد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال بیش از ۲۰ هزار تن محصول پیاز در این شهرستان برداشت شود.

حجت الله زمانی متوسط برداشت پیاز در هر هکتار ۸۰ تن بیان کرد و افزود: سفید، قرمز و زرد ارقام پیاز کشت شده در شهرستان فریدونشهر است.

وی بازار مصرف محصول پیاز شهرستان فریدونشهر را شهر‌های اصفهان، تهران، مشهد، اردبیل، تبریزو قم اعلام کرد و گفت: پیاز در شهرستان فریدونشهر به صورت نشاءی در فصل بهار کشت می‌شود و از ابتدای شهریور تا نیمه مهرماه برداشت می‌شود.

حمید رحیمیان فرماندار شهرستان فریدونشهر هم با اشاره به اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در حدود ۵۰ درصد زمین‌های کشاورزی این شهرستان گفت: آمادگی داریم با همکاری جهاد کشاورزی نسبت به توسعه هر چه بیشتر سامانه‌های نوین آبیاری در بخش کشاورزی و باغی با ارائه تسهیلات از کشاورزان حمایت کنیم.